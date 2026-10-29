El reguetón con esencia rola que propone Kash con ‘A Destiempo’

El artista bogotano Kash, conocido como “el baby de Tabogo”, llega a la escena urbana con A Destiempo, un EP inspirado en experiencias de amor, deseo, errores y desamor, pero también en la intención de representar la identidad musical y cultural de Bogotá.

El proyecto reúne tres canciones: Amigos, Explícito y Vuelve, temas que recorren diferentes momentos de las relaciones sentimentales. Para Kash, el objetivo principal es que quienes escuchen el EP puedan verse reflejados en sus historias.

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“Quería hablar de algo que la gente se sintiera identificada”, explicó el artista durante una entrevista con Blu Radio, al referirse al concepto que dio origen a esta producción.

Foto: Instagram @kashoficial_

Una historia de amor, deseo y desamor

Kash reconoce que parte de la inspiración de A Destiempo proviene de experiencias personales. Amigos, su canción favorita del EP, está relacionada con una historia que vivió tiempo atrás, mientras que Explícito representa esa etapa inicial de una relación en la que todo parece perfecto.



Por su parte, Vuelve nació de una experiencia de desamor y arrepentimiento. “Muchas veces uno comete errores, ¿no? Y esos errores después uno está como arrepintiéndose”, contó.

Sin embargo, el artista asegura que no buscó revelar la historia de una persona específica, sino convertir esas experiencias en situaciones universales con las que diferentes públicos puedan identificarse.

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La esencia rola en la música urbana

Uno de los elementos que Kash busca mantener en su propuesta es la conexión con Bogotá. Su música combina romanticismo, sonidos urbanos y una estética inspirada en la diversidad de estilos que caracteriza a la capital.

“Queremos como mantener esa esencia de Bogotá”, señaló el cantante, quien aspira a que los bogotanos encuentren en él una figura que represente a la ciudad dentro del género urbano nacional.

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Nuevos proyectos y presentación en el Royal Center

Kash continúa trabajando en nuevos lanzamientos y adelantó que prepara un reguetón “disco” para diciembre, además de colaboraciones con productores y artistas de Bogotá y Medellín.

También confirmó su presentación del 14 de noviembre en el Royal Center, donde tendrá la oportunidad de abrir el show de Cosculluela, uno de los referentes internacionales del género urbano.

“Una oportunidad grandísima, y agradecido con Dios primero y con toda la gente que me sigue también”, expresó.