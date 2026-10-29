Silvestre Dangond celebra el amor en todas sus facetas con nuevo sencillo

Silvestre Dangond vuelve a conquistar al público con “Hay Amores”, su nueva canción, una propuesta musical que celebra el amor en todas sus formas y etapas. Con un sonido jovial, fresco y contagioso, el artista colombiano convierte las emociones y experiencias cotidianas en una historia que conecta con los recuerdos y sentimientos de distintas generaciones.

El tema invita a reconocer esos amores que marcan la vida: desde la inocencia del primer sentimiento durante la niñez, pasando por la intensidad de la adolescencia, hasta llegar a la complicidad y madurez del amor adulto. A través de un coro pegajoso y una interpretación llena de alegría, Dangond recuerda que cada experiencia afectiva deja huellas y contribuye a construir nuestra historia.

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La composición de “Hay Amores” reunió el talento de Silvestre Dangond, Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Andrés Castro, mientras que la producción musical estuvo a cargo de Rengifo, Torres y Castro.

Silvestre Dangond // Foto: suministrada

Valledupar, protagonista de la historia

El video musical, producido por Mambo Cine, fue grabado en Valledupar, capital mundial del vallenato y una región profundamente conectada con las raíces del artista, nacido en Urumita, La Guajira.

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Sus paisajes, calles, ríos, gastronomía y tradiciones protagonizan una propuesta audiovisual que resalta la belleza y autenticidad del territorio. Además, Dangond comparte pantalla con sus músicos, mostrando la complicidad, amistad y alegría que nacen alrededor de la música.

Una celebración de la vida y los afectos

La producción audiovisual reúne diferentes expresiones del amor y culmina con un encuentro colectivo que simboliza la unión y la capacidad de este sentimiento para conectar a las personas.

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Con “Hay Amores”, Silvestre Dangond reafirma su versatilidad y su compromiso con la música vallenata, presentando una canción que invita a celebrar los recuerdos, valorar los vínculos y reconocer que, sin importar la edad, siempre existe una razón para amar.

“El mundo está a salvo mientras haya amores” es el mensaje que resume esta nueva apuesta musical del artista colombiano.