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Blu Radio  / Entretenimiento  / Muere el reconocido actor británico Patrick Stewart, 'Profesor X' de X-Men, a los 86 años

Muere el reconocido actor británico Patrick Stewart, 'Profesor X' de X-Men, a los 86 años

Stewart, fue famoso por dar vida al Profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica de X-Men y al Capitán Jean-Luc Picard en el universo de Star Trek.

Patrick Stewart.jpg
Patrick Stewart.
Foto: EFE.
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

El actor británico Patrick Stwart, conocido por interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en el universo 'Star Trek' ha fallecido en Los Ángeles a los 86 años, informó este jueves la familia en una publicación en las redes sociales del intérprete.

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"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", indicó el comunicado.

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El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera actoral.

Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del capitán Jean-Luc Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación" y el del profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras producciones relacionadas de Marvel.

"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros", agregó el comunicado.

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"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise", destacó el texto.

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