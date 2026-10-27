Osman llega con proyecto que conecta el sonido del Caribe con historias de amor y despecho

El cantante cartagenero Osman atraviesa una etapa clave en su carrera musical con el lanzamiento de Marea, su primer EP, un proyecto de seis canciones que reúne emociones, experiencias personales y la esencia caribeña que ha marcado su identidad artística. En entrevista con Blu Radio, el artista habló de su evolución, sus años de trabajo detrás de escena y el crecimiento de los sonidos del Caribe colombiano en la industria musical.

“Osman es un cantante de Cartagena, soñador, músico, compositor del barrio Laia”, se describió el artista, quien comenzó su camino musical como compositor, productor y corista de artistas como Mr. Black. Su proceso también incluyó una etapa en Medellín, ciudad a la que llegó en busca de oportunidades y donde fortaleció sus conexiones en la industria.

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Su llegada a esa ciudad se dio de manera espontánea, luego de participar en un campamento musical relacionado con Capo. Allí conoció a personas que lo motivaron a quedarse y continuar construyendo su proyecto. Antes de lanzarse como solista, también trabajó con artistas de distintos géneros y formó parte de orquestas de salsa, experiencias que considera fundamentales para su formación.

Osman // Foto: suministrada

Marea: seis canciones que recorren diferentes emociones

El nuevo EP representa una etapa de exploración musical en la que Osman busca conectar con el público a través de historias cercanas y sonidos frescos. El nombre del proyecto responde al movimiento constante del mar y a los cambios emocionales que atraviesan las personas.



“Marea, tú sabes que siempre a veces está alta, a veces bajita (...) pero siempre está en constante movimiento”, explicó el cantante sobre el concepto que reúne las seis canciones.

La producción aborda el amor, el coqueteo, las vacaciones y el despecho desde una perspectiva ligera y positiva. Según Osman, muchas de las canciones parten de experiencias reales y buscan transmitir emociones sin perder la frescura. El tema Boquilla es el focus track del EP y una de las apuestas principales de esta nueva etapa.

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El orgullo cartagenero detrás de su música

Para el artista, su identidad está inevitablemente ligada a Cartagena. Aunque explore diferentes géneros, asegura que las influencias de su tierra permanecen presentes en cada composición.

“Cartagena fue mi escuela. Y es la escuela de muchos”, afirmó, al destacar la importancia de sus raíces en la construcción de su sonido.

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Osman también resaltó el momento que vive la música del Caribe colombiano, con artistas como Hamilton, Zaider, Aria Vega y Luister La Voz ganando reconocimiento y conectando con públicos de distintas regiones. En su opinión, la diversidad musical de la región ha encontrado una oportunidad para llegar a nuevas audiencias.