Fer Ariza rinde homenaje a la música colombiana recordando el sabor de diciembre

La música que acompaña las reuniones familiares de diciembre se convierte en protagonista de Tributo Parrandero Vol. 1, el nuevo proyecto de Fer Ariza, artista de Medellín que busca conectar a las nuevas generaciones con los clásicos de la música tropical colombiana a través de su propuesta de merengue urbano.

En entrevista con Blu Radio, el cantante explicó que este trabajo nace de sus recuerdos de infancia y de la intención de preservar un legado musical que considera fundamental para la identidad cultural del país. “Es la música con la que crecí de niño escuchando cada diciembre”, afirmó, al recordar a referentes como Rodolfo Aicardi, Pastor López y Los Corraleros de Majagual.

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El proyecto incluye versiones de canciones como Adonay, La Colegiala, Daniela, Los Sabanales y La Burrita, temas que evocan las vacaciones escolares, las reuniones familiares y las tradicionales celebraciones colombianas.

“Quisimos modernizar un poco estas versiones, con mucho respeto, para que la gente pueda ponerlas hoy en día y sentir que la canción se modernizó”, señaló Ariza.



Un homenaje a sus raíces familiares

Para el artista, el tributo también representa una conexión con su historia familiar. Su madre, oriunda de Buenaventura, le transmitió desde pequeño el gusto por los sonidos tropicales y la música del Pacífico colombiano.

El cantante reconoce que durante buena parte de su carrera exploró tendencias musicales para encontrar su identidad artística. Sin embargo, hace aproximadamente tres años encontró en la fusión de lo urbano y lo tropical el camino que quería desarrollar.

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“Mi madre me inculcaba hacer cosas más tropicales, más del Pacífico. Hoy valoro muchísimo eso”, explicó.

Foto: Instagram @ferarizam

Modernizar sin perder la esencia

Uno de los principales retos de Tributo Parrandero Vol. 1 fue actualizar canciones con décadas de historia sin alterar sus composiciones originales. Para lograrlo, Ariza trabajó durante cuatro o cinco meses junto a su equipo de producción, buscando un sonido contemporáneo que conservara la esencia de los clásicos.

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“Hay unos criterios que tuvimos muy presentes: no agregarle letra, dejar las composiciones como eran y respetar los arreglos, pero que sonara moderno”, indicó.

El lanzamiento anticipado del proyecto también responde a su manera de vivir la Navidad. Para Ariza, las festividades comienzan mucho antes de diciembre: “Para mí diciembre tiene 90 días”, expresó, en referencia a una temporada que asocia con la unión familiar, la comida tradicional y la celebración.

Medellín, identidad y nuevos proyectos

El álbum incluye Antioqueña hasta que muera, una canción dedicada a su tierra y a quienes representan la cultura paisa dentro y fuera de Colombia. Con ella, el artista busca destacar una región que ha ganado reconocimiento internacional gracias a la música, el deporte y el arte.

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Aunque reconoce que conquistar al público de Medellín sigue siendo uno de sus grandes desafíos, Ariza mantiene su apuesta por el merengue urbano como una alternativa dentro de la escena musical colombiana.

Además, adelantó que prepara un álbum de estudio para el próximo año y un EP como regalo para sus seguidores durante diciembre.

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Con Tributo Parrandero Vol. 1, Fer Ariza busca que los clásicos vuelvan a sonar en las fiestas familiares y que las nuevas generaciones descubran canciones que siguen uniendo al país. Su propósito, asegura, es rendir homenaje a la música colombiana “con mucha alma y mucho corazón”.