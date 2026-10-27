Juanes brilla en el Festival Bamba y consagra su legado latinoamericano en Chile

Juanes fue una de las grandes figuras de la primera edición del Festival Bamba, encuentro que reunió a 60.000 fanáticos durante sus dos jornadas en el Parque O'Higgins de Santiago. El colombiano, impulsor del festival junto a Lotus, encabezó el tramo estelar de la primera jornada con un espectáculo de 90 minutos que convirtió sus principales éxitos en un multitudinario coro.

El artista abrió su presentación con “Me enamora” y continuó con clásicos como “La paga”, “Mala gente” y “Volverte a ver”, en una noche marcada por las guitarras y la conexión con varias generaciones de seguidores.

Publicidad

Uno de los momentos destacados fue su encuentro con otros artistas. La puertorriqueña Gale se sumó para interpretar “Fotografía”, canción que Juanes grabó originalmente junto a Nelly Furtado. Más tarde, Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, regresó al escenario para cantar “Es por ti” junto al colombiano.

Juanes también tuvo un momento íntimo al bajar a las primeras filas para interpretar “Para tu amor” con guitarra acústica. Como homenaje a Chile, interpretó además “Loca”, de Chico Trujillo, gesto que ya había realizado durante su presentación en Viña del Mar 2026.



Juanes en Chile // Foto: suministrada

Un festival nacido de un sueño latinoamericano

La participación de Juanes tuvo un significado especial, pues el Festival Bamba comenzó a gestarse en 2019, después de su paso por Lollapalooza Chile, cuando el músico y Lotus imaginaron un gran encuentro para celebrar la identidad musical latinoamericana.

Publicidad

“Acá estamos viviendo un sueño”, expresó Juanes ante el público.

Su presentación confirmó la vigencia de un artista que continúa conectando el rock, el pop y las raíces latinoamericanas, mientras Bamba escribe sus primeras páginas como nuevo punto de encuentro musical en Santiago.