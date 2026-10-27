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Blu Radio  / Entretenimiento  / Juanes brilla en el Festival Bamba y consagra su legado latinoamericano en Chile

Juanes brilla en el Festival Bamba y consagra su legado latinoamericano en Chile

El artista abrió su presentación con “Me enamora” y continuó con clásicos como “La paga”, “Mala gente” y “Volverte a ver”.

Juanes en Chile.jpg
Juanes en Chile //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 27 de oct, 2026

Juanes fue una de las grandes figuras de la primera edición del Festival Bamba, encuentro que reunió a 60.000 fanáticos durante sus dos jornadas en el Parque O'Higgins de Santiago. El colombiano, impulsor del festival junto a Lotus, encabezó el tramo estelar de la primera jornada con un espectáculo de 90 minutos que convirtió sus principales éxitos en un multitudinario coro.

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El artista abrió su presentación con “Me enamora” y continuó con clásicos como “La paga”, “Mala gente” y “Volverte a ver”, en una noche marcada por las guitarras y la conexión con varias generaciones de seguidores.

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Uno de los momentos destacados fue su encuentro con otros artistas. La puertorriqueña Gale se sumó para interpretar “Fotografía”, canción que Juanes grabó originalmente junto a Nelly Furtado. Más tarde, Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, regresó al escenario para cantar “Es por ti” junto al colombiano.

Juanes también tuvo un momento íntimo al bajar a las primeras filas para interpretar “Para tu amor” con guitarra acústica. Como homenaje a Chile, interpretó además “Loca”, de Chico Trujillo, gesto que ya había realizado durante su presentación en Viña del Mar 2026.

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Juanes en Chile //
Foto: suministrada

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Un festival nacido de un sueño latinoamericano

La participación de Juanes tuvo un significado especial, pues el Festival Bamba comenzó a gestarse en 2019, después de su paso por Lollapalooza Chile, cuando el músico y Lotus imaginaron un gran encuentro para celebrar la identidad musical latinoamericana.

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“Acá estamos viviendo un sueño”, expresó Juanes ante el público.

Su presentación confirmó la vigencia de un artista que continúa conectando el rock, el pop y las raíces latinoamericanas, mientras Bamba escribe sus primeras páginas como nuevo punto de encuentro musical en Santiago.

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