Juanes lidera Marea Viva para reconstruir el Chocó: El Radar, programa 29 de agosto de 2026

En El Radar de este sábado 29 de agosto de 2026, Ricardo Ospina abordó varios temas coyunturales, entre ellos Marea Viva, la campaña solidaria liderada por Juanes para apoyar la reconstrucción del Chocó, que ya recaudó 3 millones de dólares y busca alcanzar los 5 millones. También se analizaron la reforma pensional y los retos de las zonas afectadas.



La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, habló sobre la reconstrucción de las zonas afectadas, las viviendas que se levantarán según las condiciones del departamento, el regreso a clases presenciales y los problemas de seguridad por enfrentamientos de grupos al margen de la ley.

habló sobre la reconstrucción de las zonas afectadas, las viviendas que se levantarán según las condiciones del departamento, el regreso a clases presenciales y los problemas de seguridad por enfrentamientos de grupos al margen de la ley. Mauricio Olivera, ex presidente de Colpensiones y economista, analizó la reforma pensional, los cambios para los jóvenes, el régimen de prima media y los fondos privados. También explicó cómo se distribuirían los aportes según el salario y afirmó: “Es mejor tener un solo sistema, que se complemente y sea para todo mundo igual”.

y economista, analizó la reforma pensional, los cambios para los jóvenes, el régimen de prima media y los fondos privados. También explicó cómo se distribuirían los aportes según el salario y afirmó: “Es mejor tener un solo sistema, que se complemente y sea para todo mundo igual”. Juan Esteban Aristizábal (Juanes), fundador de la Fundación Mi Sangre y líder de la campaña solidaria Marea Viva por el Chocó del mañana: habló sobre el desafío que representa reconstruir el departamento, una región históricamente olvidada y afectada por diversas problemáticas. La campaña ya recaudó 3 millones de dólares y busca alcanzar los 5 millones, con donaciones desde cualquier parte del mundo.

por el Chocó del mañana: habló sobre el desafío que representa reconstruir el departamento, una región históricamente olvidada y afectada por diversas problemáticas. La campaña ya recaudó 3 millones de dólares y busca alcanzar los 5 millones, con donaciones desde cualquier parte del mundo. Catalina Cock, presidenta de la Fundación Mi Sangre: explicó que la alianza reúne a varias organizaciones y cuenta con un protocolo establecido previamente, disponible en la página de la Fundación Mi Sangre. Se priorizarán las zonas más necesitadas y con mayor potencial, además de la creación de un laboratorio.

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