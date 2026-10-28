Morat rindió homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en España: "Lo sentimos muy de cerca"

La banda colombiana Morat dedicó unas palabras de solidaridad a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en España durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid. Antes de continuar con su presentación, los integrantes del grupo se tomaron unos minutos para referirse a la tragedia que dejó decenas de víctimas mortales.

El grupo expresó su cercanía con las personas afectadas por el siniestro, en el que chocaron dos trenes, y destacó el vínculo que mantiene con España, país fundamental en el desarrollo de su carrera musical.

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“Nuestra más profunda solidaridad con todos los afectados del accidente ferroviario de esta mañana”, manifestó la agrupación ante el público que asistió al espectáculo.

El mensaje de Morat a las víctimas del accidente ferroviario

Durante su intervención, los músicos explicaron que no podían continuar con el concierto sin pronunciarse sobre lo ocurrido. También recordaron la importancia que ha tenido España en su trayectoria y el cariño que sienten por el país.



“Para nosotros España es fundamental, nuestra carrera empezó en este país, lo sentimos muy de cerca, y en estos momentos tan duros el dolor también se siente muy de cerca”, expresaron los integrantes de Morat.

La banda señaló que su relación con el público español viene de años atrás, por lo que la tragedia representa un momento especialmente difícil. Con sus palabras, los integrantes manifestaron su apoyo a quienes enfrentan las consecuencias del accidente.

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Morat invitó al público a valorar cada momento

Además del mensaje de solidaridad, el grupo aprovechó el momento para compartir una reflexión con los asistentes al Movistar Arena de Madrid. Los músicos invitaron al público a aprovechar el presente, construir recuerdos significativos y no aplazar aquello que desean hacer en sus vidas.

“Este concierto es una invitación a que dejemos de vivir por la ventana, a que sigamos acumulando un catálogo de recuerdos que valga la pena recordar”, expresó la agrupación.

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Morat también insistió en la importancia de no dejar para después los proyectos y deseos personales, con un mensaje que conectó la reflexión con la gravedad de lo ocurrido.

“Pero sobre todo, a que dejemos de aplazar para mañana eso que tanto queremos ser, porque cuando menos nos damos cuenta, ya es mañana”, concluyeron los músicos.

De esta manera, la agrupación colombiana convirtió un momento de su presentación en un espacio para expresar su solidaridad con las víctimas y sus familias, en medio de la conmoción provocada por el accidente ferroviario en España.