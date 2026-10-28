Ya son 64 fallecidos en el accidente de trenes en España

Al menos 64 personas han muerto en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, confirmaron las autoridades locales. Este accidente se produce en plena campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre y meses después de que la colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejara 46 fallecidos en enero.

Sobre las vías, podían verse los dos largos convoyes, uno blanco de la compañía Renfe empotrado en uno rojo de Iryo, descarrilados en parte tras el choque.

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En el lugar del accidente, ocurrido en una larga recta con aparente buena visibilidad, se viven escenas de caos, con helicópteros sobrevolando la zona y un importante despliegue de los servicios de emergencia. El Ministerio del Interior desplegó asimismo efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Ante un posible incremento de las necesidades, el centro de transfusión de sangre de la Comunidad de Madrid hizo un llamamiento "urgente" a la donación.



Seis de las personas que perdieron la vida estaban en el Iryo, mientras que las otras 24 encontradas hasta ahora se encontraban en el tren AVE de Renfe, indicó a los medios el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En mensajes en X, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dijo estar "consternado" y su principal rival en los comicios, el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, se declaró "muy preocupado".

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Sánchez anula sus compromisos

La compañía Renfe emitió un comunicado afirmando que su tren había partido a las 08H00 locales de Madrid rumbo a Sevilla, en el sur, y expresó todo su apoyo a las personas afectadas.

"Lo primero es lamentar esa desgracia terrible. Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño en un momento tan duro, tan difícil", aseguró el rey de España, Felipe VI, en la televisión española desde cerca de Valencia (este), donde realizaba un acto.

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Pedro Sánchez anuló su participación este miércoles en una cumbre sobre la obesidad, según su equipo, y su Partido Socialista (PSOE) suspendió todas sus actividades de campaña durante la jornada.

Europa se ha solidarizado con España.

"Hoy Europa llora", afirmó Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, institución que propuso "ayuda a las autoridades españolas" ante un accidente que el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de "drama ferroviario terrible".

En un país de nuevo conmocionado, la Federación Española de Fútbol anunció la suspensión de los 24 partidos previstos hoy en la primera eliminatoria de la Copa Rey.

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Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.