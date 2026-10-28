Flávio Bolsonaro llega a Miami tras huir de Brasil después de perder las elecciones

Flávio Bolsonaro llegó a Miami en un avión privado, un Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly, que había despegado del aeropuerto de Puerto Iguazú. El excandidato presidencial brasileño aterrizó en el aeropuerto de Miami Opa Locka Executive Airport a las 10:30, hora local.

Flávio Nantes Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con pasaporte italiano. El político tiene esa nacionalidad, además de la brasileña.

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Su esposa y sus dos hijas viajaron con pasaportes brasileños. En el caso del excandidato, el documento italiano cobra relevancia porque su pasaporte brasileño había sido suspendido o cancelado después de que se negara a entregarlo a las autoridades judiciales de Brasil.

Tras su llegada a Florida, Flávio Bolsonaro tenía previsto reunirse con su hermano Eduardo Bolsonaro, quien vive en Miami.



¿Cómo fue el vuelo de Flávio Bolsonaro hasta Miami?

El viaje incluyó un paso por Argentina y una escala en Ecuador antes de continuar hacia Estados Unidos. El último tramo duró aproximadamente cuatro horas.

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El Gulfstream G400 despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú, en Argentina, antes de completar el trayecto hacia Florida. La documentación del vuelo registra a tres integrantes de la tripulación: dos pilotos y un asistente de vuelo, todos de nacionalidad argentina.

La declaración también contiene los datos de los pasajeros y los sellos correspondientes al recorrido. Uno de ellos identifica la salida de Argentina, mientras que otro podría corresponder a un aeropuerto internacional de Ecuador, posiblemente en Guayaquil..

Flavio Bolsonaro arrives in Miami. pic.twitter.com/YBANWk6lIA — Clash Report (@clashreport) October 28, 2026