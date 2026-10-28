¿Es el chupacabras? Captan a espeluznante criatura que preocupa a expertos

Las imágenes de un supuesto animal con extremidades largas y una cola extendida han despertado dudas entre investigadores de fenómenos inusuales. En los videos, la criatura aparece desplazándose por una zona boscosa, mientras crecen las especulaciones sobre su identidad y la veracidad de los registros.

Las imágenes fueron captadas en Chihuahua, México, y difundidas por un equipo de investigadores. Posteriormente, fueron replicadas por medios internacionales. El caso también llamó la atención de Jaime Maussan, quien viajó a la zona para indagar sobre los reportes que relacionan al supuesto animal con ataques a gallinas, gallos, conejos y otros animales domésticos.

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¿Cómo es la criatura que aparece en los videos?

Durante una rueda de prensa, cuatro asistentes de investigación que colaboran con Maussan calcularon que el animal mediría cerca de 1,80 metros desde la cabeza hasta el extremo de la cola, la cual tendría aproximadamente 90 centímetros de longitud.



Para realizar esta estimación, los investigadores compararon sus dimensiones con las de una pared de ladrillos por la que, según su versión, habría trepado.

Los integrantes del equipo señalaron que la apariencia de la criatura no coincide plenamente con la de animales comunes, como mapaches, zarigüeyas o ratas. Maussan, por su parte, la describió como un depredador ágil, capaz de desplazarse por diferentes superficies.

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El investigador también planteó la posibilidad de que su origen fuera "interdimensional". Sin embargo, esta hipótesis no está respaldada por pruebas científicas que permitan establecer la procedencia del supuesto animal.

Sin duda, una de más extraordinarias evidencias de la misteriosa criatura del Valle de Juárez, registrada el 14 de octubre de 2026. pic.twitter.com/p9yOnzvaxi — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) October 26, 2026

¿Es un chupacabras? Esto se sabe sobre su relación

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Los reportes que acompañan las imágenes señalan que una criatura con estas características habría atacado a varios animales domésticos. Estos relatos han alimentado las comparaciones con el chupacabras, una figura del folclore popular mexicano asociada con supuestos ataques a animales.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado hechos que respalden esa versión. La Policía del lado de Texas indicó al diario El Paso Times que no hay registros de encuentros inusuales ni de muertes de animales de granja relacionadas con lo comentado por Maussan.

Además, hasta el momento no se han divulgado muestras biológicas, restos u otras evidencias materiales que permitan analizar al animal y determinar su especie.

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¿Dónde se reportó el supuesto avistamiento?

El caso se sitúa en el Valle de Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos. Maussan viajó a Ciudad Juárez para investigar los reportes, pero la identidad de la criatura continúa sin establecerse.

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Por ahora, los videos y los testimonios son los principales elementos divulgados sobre el caso, sin que exista una conclusión científica sobre la naturaleza del supuesto animal.