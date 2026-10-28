Revelan detalles del trágico choque de trenes en España: sería por un "error humano"

Al menos 30 personas fallecieron este miércoles 28 de octubre tras un choque entre dos trenes de alta velocidad en Urda, provincia de Toledo, España. Las primeras hipótesis sobre las causas apuntan a un posible error humano en el centro de control ferroviario, tras una falla en el sistema de señalización.

El accidente involucró a la compañía privada Iryo y a un tren de Renfe, la empresa ferroviaria estatal. El choque se produjo a las 8:54 de la mañana, hora de España, en un tramo de la línea que conecta Madrid con Andalucía. Tras el siniestro, la circulación fue suspendida mientras los equipos de emergencia atienden a los pasajeros y adelantan las labores de rescate.

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¿Por qué habría ocurrido el choque de trenes?

De acuerdo con las primeras hipótesis divulgadas por el Gobierno español, el accidente estaría relacionado con una falla en el sistema automatizado de seguridad ferroviaria y una posible equivocación durante el cambio a un procedimiento manual.



El sistema LZB, encargado de controlar la circulación de trenes de alta velocidad, habría presentado fallas durante la mañana. Ante esta situación, el problema habría obligado a detener varios convoyes y llevado al centro de control a operar de manera manual.

Al menos 10 muertos tras un choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo a la altura de Los Yébenes, en Toledo Foto tomada por pasajero del tren (replicada en medios esañoles)

Según información de medios españoles, el tren de Iryo no habría conseguido reanudar la marcha y quedó detenido en la vía. Pese a ello, el controlador del centro de Atocha habría dado la orden al tren de Renfe de continuar su recorrido con normalidad.

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Poco después, el convoy de Renfe chocó por detrás contra el tren de Iryo. Sin embargo, las circunstancias de la falla siguen bajo investigación para esclarecer lo ocurrido este miércoles.

¿Qué se sabe de las víctimas del accidente de trenes?

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El balance inicial reporta al menos 30 personas fallecidas, aunque las autoridades temen que la cifra aumente. Los trenes sufrieron daños y varios vagones terminaron en un terraplén.

Los servicios de emergencia de Castilla-La Mancha desplegaron bomberos, tres helicópteros y dos unidades móviles de cuidados intensivos para atender a los afectados y apoyar las labores de rescate.

Accidente de trenes en España AFP

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Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informó de la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La circulación permanecerá suspendida mientras se atiende la emergencia y se evalúan las condiciones para restablecer el tránsito ferroviario.

Aunque las primeras versiones señalan un posible error humano, las causas del choque continúan bajo investigación. Se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre el siniestro.