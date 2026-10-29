Emilia convierte su cuerpo en un lienzo para su nueva era musical

La sensación internacional del pop latino, Emilia, presenta “BODYPAINTING”, su nuevo sencillo con el que explora una faceta más sensual, madura y artística. Disponible en todas las plataformas digitales, la canción marca el comienzo de una nueva etapa creativa en la carrera de la cantante argentina.

Producido por LIOHN, colaborador del equipo de Max Martin, y Zecca, reconocido por trabajar con artistas como Drake y KAROL G, “BODYPAINTING” combina el pop con una propuesta enfocada en el deseo, el coqueteo y la autoexpresión. El tema también presenta un cambio en el registro vocal de Emilia, reforzando la evolución de su sonido.

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“BODYPAINTING es una canción que te invita a bailar y a disfrutar de tu sensualidad. Quería jugar con el coqueteo, el deseo y con una versión de mí que la gente ya conoce, pero que hoy aparece desde otro lugar”, explicó la artista sobre el significado de esta nueva producción.

Emilia // Foto: suministrada

Un concepto visual marcado por la transformación

El videoclip, codirigido por Martin Seipel y Melanie Anton, lleva el concepto del cuerpo como lienzo a una propuesta cinematográfica. Ambientado en un lujoso penthouse, Emilia aparece multiplicada en pantalla y protagoniza escenas de baile, sensualidad y actitud.



Uno de los momentos centrales la muestra cubierta completamente de pintura negra, mientras destellos y chispas representan una transformación. El video concluye con un energético dance break y fue estrenado en MTV Live, MTVU y las pantallas de Times Square.

“BODYPAINTING” llega después de un año destacado para Emilia, marcado por su colaboración con Zara Larsson y su presentación en Coachella junto a Luísa Sonza. Con este lanzamiento, la artista reafirma su presencia internacional y abre un nuevo capítulo en su evolución dentro del pop latino.