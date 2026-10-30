La familia Star Trek y el mundo del cine recuerdan a Patrick Stewart

El actor Patrick Stewart, recordado mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la saga ‘Star Trek’ y al Profesor X en la franquicia ‘X-Men’, falleció a los 86 años tras una breve batalla contra el alzhéimer y la demencia, según informó la agencia EFE. Su muerte ha provocado una ola de mensajes de despedida por parte de actores, directores, estudios de cine y seguidores de todo el mundo.

Entre quienes han lamentado públicamente su partida figuran Ian McKellen, Hugh Jackman, Seth MacFarlane, William Shatner y buena parte del elenco que lo acompañó durante décadas en el universo de ‘Star Trek’.

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Ian McKellen despide a su amigo de medio siglo

Uno de los homenajes más destacados fue el de Ian McKellen, con quien Stewart mantuvo una amistad de cerca de 50 años. Ambos se conocieron en Londres mientras trabajaban en la Royal Shakespeare Company, y con el paso del tiempo exhibieron su cercanía en entrevistas y alfombras rojas, una relación que la prensa describió como un auténtico ‘bromance’.

En un extenso mensaje publicado en la red social X, McKellen escribió: “Era una persona que no ocultaba sus sentimientos, lo que lo convertía en alguien en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, a quien amar”.



Hugh Jackman y otras figuras de Hollywood lamentan la muerte de Patrick Stewart

Hugh Jackman, quien compartió pantalla con Stewart en las películas de ‘X-Men’, expresó su pesar a través de Instagram: “Hoy hemos perdido a uno de los grandes del teatro y la pantalla. Y, en mi opinión, a un amigo y un hombre extraordinario. Aprendí muchísimo de él. Te echaré de menos, Patrick Stewart, todos los días de mi vida”.

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La actriz Minnie Driver publicó en la misma red una fotografía junto al actor, acompañada del mensaje: “Tú, que siempre tenías el mejor consejo, la anécdota más divertida y la paciencia necesaria para escuchar (...) permanecerás en mi corazón para siempre”.

Seth MacFarlane, Lea Thompson y Ricky Gervais

El actor y comediante Seth MacFarlane destacó su talento interpretativo: “Era ese tipo de actor excepcional capaz de tomar cualquier fragmento de diálogo y elevarlo: lograba que un buen guionista pareciera excelente, y que un guionista excelente pareciera un maestro. Además, era una persona de una humildad absoluta”.

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La actriz Lea Thompson agradeció en Instagram que Stewart confiara en ella como directora, mientras que el humorista Ricky Gervais compartió en X una escena que grabaron juntos y que tuvo que repetirse varias veces porque él no podía contener la risa: “¡Menudo actor! Todavía no puedo creer que aceptara hacer esta escena. Y ni siquiera le importó que arruinara cada una de las tomas”.

Adiós al capitán Jean-Luc Picard

Patrick Stewart dio vida por primera vez al capitán Jean-Luc Picard en la serie ‘Star Trek: The Next Generation’, estrenada en 1987. Posteriormente interpretó al personaje en cuatro películas de la franquicia entre 1994 y 2002, y en 2020 volvió al papel en la serie ‘Star Trek: Picard’, que se extendió durante tres temporadas.

El elenco de ‘Star Trek’ rinde homenaje al actor

William Shatner, quien también comandó la nave USS Enterprise en la serie original, lo recordó en Instagram como “un amigo, un colega y un actor magnífico” que “aportó inteligencia, elegancia y un profundo sentido de la humanidad a todo lo que hizo”.

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Wil Wheaton, intérprete del joven Wesley Crusher, publicó una fotografía antigua de ambos con el mensaje “Buen viaje, capitán”. Por su parte, Jonathan Frakes, quien encarnó al comandante Will Riker, señaló en un comunicado: “No hay nadie en este planeta con quien haya actuado o a quien haya dirigido más veces que a mi gran amigo, el ya fallecido Patrick Stewart. Estará conmigo para siempre. Que descanse en paz”.

George Takei, el Hikaru Sulu de la serie original, escribió en Bluesky: “Los seguidores de todo el mundo lamentan la partida de una leyenda auténtica e irreemplazable. En su papel del capitán Jean-Luc Picard, Patrick Stewart llevó a la nave estelar Enterprise a lugares a los que nunca antes había llegado (...). Tenemos el corazón verdaderamente apesadumbrado. Descansa en los cielos, capitán”.

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Los creadores de ‘Star Trek: Picard’

El cineasta y guionista Alex Kurtzman, responsable de varias producciones del universo ‘Star Trek’, afirmó en Instagram: “Es difícil expresar lo agradecido que me siento por haber compartido este momento con él. Agradecido, de una forma que solo ocurre una vez en toda una trayectoria profesional”.

Akiva Goldsman, showrunner de ‘Star Trek: Picard’, describió al actor como “un auténtico titán de la profesión” y “un alquimista excepcional, capaz de convertir, literalmente, la palabra escrita en carne y hueso”. Además, añadió: “Patrick era bondadoso, fuerte, de una inteligencia feroz, colaborador, vulnerable y sabio. Su interpretación del capitán Jean-Luc Picard amplió de forma inmensurable el universo de Star Trek. Le echaré mucho de menos”.

Estudios e instituciones recuerdan su legado

A los mensajes individuales se sumaron los perfiles oficiales de Marvel Studios, Warner Bros., la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y Sesame Street (Barrio Sésamo), entre otras figuras e instituciones del cine y la televisión, que recordaron la trayectoria del actor británico.