Elecciones de medio mandato en EE. UU.: qué se vota y por qué definen el futuro de Trump

Estados Unidos celebra una nueva jornada electoral clave conocida como las elecciones de medio mandato o midterms. Estos comicios, organizados exactamente en el punto medio del mandato presidencial de cuatro años, sirven como un termómetro político de la gestión en la Casa Blanca y determinan qué partido político asumirá el control del Congreso de los Estados Unidos para la segunda mitad del periodo del presidente Donald Trump.



¿Qué cargos se eligen y cómo se renueva el Congreso de EE. UU.?

En estas elecciones los votantes determinan la recomposición de los poderes legislativos federales y de diversas administraciones locales. De acuerdo con el sistema electoral de ese país, los cargos en disputa dentro del territorio estadounidense incluyen:



Cámara de Representantes: se eligen la totalidad de sus 435 escaños, cuyos miembros cumplen periodos de dos años.

se eligen la totalidad de sus 435 escaños, cuyos miembros cumplen periodos de dos años. Senado de los Estados Unidos: se someten a votación 35 de las 100 curules que integran la Cámara Alta, las cuales se renuevan por tercios cada dos años para mandatos de seis años de duración.

se someten a votación 35 de las 100 curules que integran la Cámara Alta, las cuales se renuevan por tercios cada dos años para mandatos de seis años de duración. Gobernaciones estatales: se vota la jefatura del Ejecutivo en más de 30 estados del país.

se vota la jefatura del Ejecutivo en más de 30 estados del país. Cargos locales: se eligen legislaturas estatales, alcaldías y autoridades regionales según cada jurisdicción.

Elecciones en Estados Unidos Foto: AFP

Para lograr el control legislativo, el Partido Demócrata necesita conservar sus puestos actuales y arrebatarle al menos cuatro escaños en el Senado al Partido Republicano, además de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes.



¿Por qué son decisivas las elecciones de medio mandato para la presidencia?

El resultado de esta votación define la capacidad del Ejecutivo para tramitar proyectos de ley, aprobar presupuestos y ratificar nombramientos oficiales. De acuerdo con las proyecciones del modelo Decision Desk HQ, los demócratas cuentan con un 84 % de probabilidades de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes y un 64 % de quedarse con el control del Senado.

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La contienda legislativa está marcada por factores económicos como el costo de vida, el precio de los alimentos y los combustibles, la política migratoria y la situación internacional por la guerra con Irán. Según la encuesta de The New York Times y el instituto Siena, la aprobación de la gestión del presidente Donald Trump se sitúa en un 38 % en siete estados clave (Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas, Alaska e Iowa), donde las contiendas por el Senado presentan márgenes muy estrechos.

Por su parte, los centros de votación abren progresivamente entre las 6:00 a. m. y las 8:00 a. m. y cierran entre las 7:00 p. m. y las 8:00 p. m., según cada huso horario. Según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 54,8 millones de ciudadanos emitieron su voto de forma anticipada antes de la jornada presencial.