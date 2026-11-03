A la cárcel hombre de 63 años por feminicidio de joven de 23 años en Pinchote, Santander

El asesinato de Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, ocurrido el pasado domingo 1 de noviembre en Pinchote, Santander, tuvo un nuevo desarrollo judicial. Leonardo Gómez Bernal, de 63 años, aceptó los cargos por feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía y deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso.

A la cárcel fue enviado Leonardo Gómez Bernal, de 63 años, luego de aceptar su responsabilidad en el feminicidio agravado de Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, en Pinchote, Santander. El hombre, según familiares, venía acosando a la víctima. #VocesySonidos pic.twitter.com/bpKWzFcXOe — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 3, 2026

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Uno de los aspectos que se conoció durante las audiencias es que, presuntamente, el hombre venía acosando a la joven. Este antecedente se suma a los elementos expuestos durante el proceso judicial para esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen.

El ataque

Ocurrió en un establecimiento comercial del sector La Recta, en el kilómetro 2 de la vía San Gil-Socorro, donde Paula Carley se encontraba trabajando. Según la información conocida, la joven fue agredida con un arma cortopunzante y murió como consecuencia de las heridas.

Después del ataque, el señalado agresor huyó por la vía nacional. La Policía inició su búsqueda y logró ubicarlo y capturarlo en el sector de La Feria, en San Gil.

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Las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento se desarrollaron entre el lunes y el martes ante un juzgado de San Joaquín.

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En medio de las diligencias, Gómez Bernal aceptó los cargos por feminicidio agravado. Según la información del proceso, la Fiscalía sustentó la circunstancia de agravación en el estado de indefensión en el que se encontraba Paula Carley cuando fue atacada, pues habría estado acostada en una hamaca.

La defensa del procesado manifestó que su cliente tomó la decisión de aceptar los cargos después de recibir asesoría sobre las consecuencias jurídicas de esa determinación. Su desacuerdo, según lo expuesto, estuvo relacionado con la necesidad de imponerle detención preventiva.

Juzgado ordenó su reclusión en establecimiento carcelario

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El procesado será trasladado a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de El Socorro, Santander, donde permanecerá mientras se surten las actuaciones judiciales pendientes y se emite la sentencia.

El feminicidio agravado contempla una pena de entre 500 y 600 meses de prisión, equivalente a 41 años y 8 meses y hasta 50 años de cárcel. La sanción definitiva dependerá de la decisión judicial y de las condiciones legales aplicables al caso.

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La muerte de Paula Carley causó consternación en el municipio del Valle de San José, de donde es su familia. Sus exequias están previstas para este miércoles 4 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el templo principal de esa localidad.