Dos hombres fueron capturados en Santander por delitos sexuales contra menores

Dos hombres fueron capturados en Santander por hechos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad. Los procedimientos se llevaron a cabo en los municipios de Barbosa y Los Santos, en medio de los controles y las investigaciones adelantadas por las autoridades.

El primer caso corresponde a un hombre de 34 años, quien fue detenido mediante orden judicial en Barbosa por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y actos sexuales con menor de 14 años agravados.

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Según la información de la Policía, el hombre es señalado de presuntamente agredir a su compañera sentimental, de 35 años, en hechos que habrían ocurrido durante mayo, septiembre y octubre de 2026. Además, es investigado por presuntos actos sexuales contra su hijastra, de 14 años, que habrían ocurrido en mayo del mismo año.

La captura fue resultado de un trabajo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y el Ejército. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre registra 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), seis de ellas por violencia intrafamiliar, dos por amenazas y otras por injuria y calumnia, inasistencia alimentaria y daño en bien ajeno.



Después de ser puesto a disposición de la Fiscalía Segunda Local de Barbosa y comparecer ante un juez de control de garantías, le fue impuesta una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

En un segundo procedimiento, la Policía capturó a un hombre de 43 años en el sector de Linderos, en jurisdicción de Los Santos. El ciudadano era requerido por orden judicial para cumplir una condena por los delitos de fraude procesal y actos sexuales con menor de 14 años agravados.

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La detención se produjo durante labores de patrullaje y verificación de antecedentes sobre la vía principal que conduce a este municipio. Al consultar su información en los sistemas policiales, los uniformados encontraron una orden de captura vigente, emitida por el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías 16.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía para adelantar los trámites correspondientes y hacer efectiva la decisión judicial.