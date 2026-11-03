ESSA reporta aumento del 30% en solicitudes por cobros adicionales en facturas de energía

La Electrificadora de Santander (ESSA) reportó un incremento del 30% en las solicitudes de atención de sus usuarios, principalmente por inquietudes relacionadas con los cobros adicionales que comenzaron a reflejarse en las facturas de energía, tras la entrada en vigencia de las medidas de ahorro establecidas por el Gobierno nacional ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Edwin Reyes, jefe de Canales de Atención de la ESSA, explicó que los usuarios de Bucaramanga y Santander han venido aumentando su consumo de energía y que, aunque se han sumado a las iniciativas de ahorro, todavía existen oportunidades de mejora.

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La medida está contemplada en la Resolución 101 120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece metas individuales de consumo para incentivar el uso eficiente de la energía y evitar posibles escenarios de racionamiento.

Según explicó Reyes, cada usuario tiene una meta de consumo que puede consultar en la página web de la Electrificadora de Santander, www.essa.com.co. Allí debe ingresar a la opción 'Consulta tu meta' y registrar el número de cuenta que aparece en la parte superior de su factura.



El sistema muestra un semáforo que permite identificar el comportamiento del consumo: verde cuando se está ahorrando energía, amarillo cuando se encuentra en un nivel intermedio y rojo cuando se supera la meta establecida.

¿De cuánto son los cobros adicionales?

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El valor adicional depende del tipo de usuario y del consumo que exceda su meta individual. De acuerdo con la explicación de la ESSA, para los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 el cobro corresponde a un 30% adicional por cada kilovatio excedente.

En los estratos 4, 5 y 6 el porcentaje es del 50%, mientras que para los usuarios comerciales e industriales puede llegar al 70%.

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Por ejemplo, si un usuario de estrato 4 supera su meta en 30 kilovatios y el valor de referencia de cada kilovatio es de 1.000 pesos, deberá pagar 30.000 pesos por el consumo adicional, más 15.000 pesos correspondientes al cobro del 50%.

Llamado a controlar el consumo durante Navidad

Desde la Electrificadora de Santander también hicieron un llamado a las familias para que controlen el uso de energía durante la temporada de Navidad, especialmente por la instalación de luces decorativas y árboles navideños, que pueden incrementar el consumo mensual.

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Reyes recomendó desconectar los electrodomésticos y dispositivos que no se estén utilizando, como televisores, cargadores de celulares, módems de internet y otros equipos que permanecen conectados durante largos periodos.

El funcionario explicó que estos consumos, aunque individualmente puedan parecer pequeños, representan un impacto cuando se suman los cerca de 970.000 clientes que tiene la empresa en su área de influencia.

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El propósito de estas medidas, indicó, es promover el ahorro de energía y evitar que el país tenga que enfrentar un eventual racionamiento, como ocurrió durante la década de los años noventa.

Frente a las inquietudes de los ciudadanos por los cobros adicionales, el jefe de Canales de Atención aclaró que la resolución contempla excepciones para las personas electrodependientes, es decir, aquellas que necesitan el suministro permanente de energía para preservar su vida, como pacientes que requieren diálisis u oxígeno.

Estos usuarios pueden acercarse a las oficinas de la empresa o comunicarse a través de sus canales de atención para solicitar la exclusión correspondiente.

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También explicó que existen procedimientos para revisar situaciones particulares, como los inmuebles que estuvieron desocupados y que, por tanto, no registraron consumos durante los periodos utilizados para establecer las metas.

Finalmente, la ESSA advirtió sobre posibles intermediarios que estarían ofreciendo asesorías o trámites para modificar los cobros. La recomendación es realizar cualquier reclamación directamente con la empresa, pues si el cobro cumple con los parámetros establecidos en la resolución, no podrá modificarse mediante gestiones de terceros.

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Los usuarios pueden comunicarse con la asistente virtual de WhatsApp Luisa, a través del número 318 833 9121, o llamar a la línea gratuita de atención 01 8000 971 903, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. También pueden presentar sus peticiones, quejas y reclamos en la página web de la compañía.