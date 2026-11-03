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Dos municipios de Santander recibieron maquinaria amarilla para atender daños en sus vías

La UNGRD entregó siete equipos a los dos municipios de Charta y Suratá en Santander, con una inversión superior a los $4.583 millones, mediante el programa Obras por Impuestos.

Maquinaria amarilla.jpg
Blu Radio. Maquinaria Amarilla //Foto: Alcaldía de Suratá
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Los municipios de Charta y Suratá, en Santander, cuentan con nueva maquinaria amarilla para atender emergencias, intervenir puntos críticos de sus vías y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

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Se trata de siete equipos entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través del mecanismo de Obras por Impuestos, que representaron una inversión total de $4.583 millones.

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La maquinaria fue distribuida entre los dos municipios. Charta recibió una volqueta, una retroexcavadora, un minicargador y un vibrocompactador, equipos que fueron adquiridos con una inversión de $2.221 millones.

Por su parte, Suratá recibió un vibrocompactador, una motoniveladora y un minicargador, con recursos por $2.362 millones.

Con estos equipos, las administraciones municipales podrán realizar directamente trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, intervenir sectores afectados por emergencias y reducir la necesidad de contratar maquinaria externa para atender las dificultades en sus territorios.

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El alcalde de Suratá, Ecxon Pabón, destacó la importancia de contar con estos equipos para mejorar las condiciones de movilidad en las zonas rurales y fortalecer la conectividad del municipio.

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“Con una gran satisfacción de poder dejar a mi municipio estas herramientas que nos van a permitir mejorar la conectividad de nuestros centros poblados desde El Mohán, Turbay, Cachirí y también la parte de las vías secundarias, en un trabajo con la Secretaría de Infraestructura de Santander”, manifestó el mandatario.

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La inversión corresponde a recursos de aportados por la empresa Aris Mining Segovia, mediante el programa Obras por Impuestos, mientras que la Fundación Oleoductos de Colombia estuvo a cargo de la gerencia de los proyectos.

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La UNGRD participó en la revisión, aprobación y seguimiento de las iniciativas, con el propósito de fortalecer las capacidades de los municipios en materia de gestión del riesgo de desastres.

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