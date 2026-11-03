Dos municipios de Santander recibieron maquinaria amarilla para atender daños en sus vías

Los municipios de Charta y Suratá, en Santander, cuentan con nueva maquinaria amarilla para atender emergencias, intervenir puntos críticos de sus vías y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Se trata de siete equipos entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través del mecanismo de Obras por Impuestos, que representaron una inversión total de $4.583 millones.

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La maquinaria fue distribuida entre los dos municipios. Charta recibió una volqueta, una retroexcavadora, un minicargador y un vibrocompactador, equipos que fueron adquiridos con una inversión de $2.221 millones.

Por su parte, Suratá recibió un vibrocompactador, una motoniveladora y un minicargador, con recursos por $2.362 millones.



Con estos equipos, las administraciones municipales podrán realizar directamente trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, intervenir sectores afectados por emergencias y reducir la necesidad de contratar maquinaria externa para atender las dificultades en sus territorios.

El alcalde de Suratá, Ecxon Pabón, destacó la importancia de contar con estos equipos para mejorar las condiciones de movilidad en las zonas rurales y fortalecer la conectividad del municipio.

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“Con una gran satisfacción de poder dejar a mi municipio estas herramientas que nos van a permitir mejorar la conectividad de nuestros centros poblados desde El Mohán, Turbay, Cachirí y también la parte de las vías secundarias, en un trabajo con la Secretaría de Infraestructura de Santander”, manifestó el mandatario.

La inversión corresponde a recursos de aportados por la empresa Aris Mining Segovia, mediante el programa Obras por Impuestos, mientras que la Fundación Oleoductos de Colombia estuvo a cargo de la gerencia de los proyectos.

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La UNGRD participó en la revisión, aprobación y seguimiento de las iniciativas, con el propósito de fortalecer las capacidades de los municipios en materia de gestión del riesgo de desastres.