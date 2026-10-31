Lluvias dejan más de 10.000 damnificados y el 70 % del casco urbano inundado en Acandí, Chocó

Una grave emergencia por inundaciones afronta el municipio de Acandí, en el norte del Chocó, donde el desbordamiento de dos ríos mantiene inundado cerca del 70 % del casco urbano.

Las intensas lluvias registradas desde la noche anterior provocaron el rápido aumento de los caudales, dejando de manera preliminar a unas 2.500 familias damnificadas en sectores del norte y sur de la localidad.

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Las crecientes afectaron de forma directa a los barrios Villa Estadio, 14 de Abril, Gabriel Olivares y Villanueva, donde el agua alcanzó la altura de la cintura en varias calles. Ante la imposibilidad de transitar a pie, unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Oficina de Gestión del Riesgo adelantaron evacuaciones de emergencia en balsas inflables para poner a salvo a niños, adultos atrapados en sus viviendas y animales de compañía.

Alcaldía de Acandí

Ante la magnitud de la emergencia, el alcalde municipal, Luis Fernando Martínez, lanzó un urgente llamado de auxilio al Gobierno nacional para atender a las familias damnificadas.



"Señor presidente, en Acandí, en el extremo norte de Chocó, han sido mezquinos para entregarle desde el gobierno anterior las ayudas básicas para poder atender las emergencias que llegan un año llevando agua, vendavales y un sinnúmero de acontecimientos climáticos que tienen al borde de la extrema pobreza a muchos habitantes", precisó el mandatario.

La fuerza de las corrientes no solo alcanzó residencias y vías principales, sino que también ocasionó daños en las actividades productivas de la zona. Reportes de la comunidad y de los organismos de socorro señalan pérdidas en el sector ganadero, luego de que varios animales fueran arrastrados por las aguas hacia la zona costera del golfo de Urabá.

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Frente a la magnitud de las afectaciones y la continuidad de las precipitaciones en la subregión, el alcalde de Acandí, declaró formalmente la situación de emergencia en el municipio. La medida busca agilizar la consecución de recursos y la articulación con el gobierno departamental y nacional para la entrega de kits de asistencia humanitaria.