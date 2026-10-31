Capturaron en Medellín a galés requerido por la justicia de su país: tenía pistola y municiones

En medio de los controles de seguridad en el sur de Medellín, en las últimas horas fue sorprendido un ciudadano galés con requerimientos judiciales en su país.

Se trata de Leigh Elston, de 38 años, quien fue requerido por agentes del Grupo de Gestión Turística de la Policía a la altura de la calle 10 con carrera 40, en inmediaciones del Parque Lleras, en El Poblado.

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Tras la inspección del bolso que llevaba, los efectivos encontraron una pistola marca CZ con dos proveedores, 24 cartuchos y un supresor de sonido o silenciador para esta misma arma de fuego.

Inicialmente, tras la información suministrada por Elston, funcionarios de Migración Colombia y la Interpol no encontraron datos previos en los sistemas. Sin embargo, tras una revisión detallada y la confirmación de su identidad, pudieron determinar que se trataba de un ciudadano buscado por la justicia de su país desde hace seis años.



El galés había sido condenado por la justicia del condado de Gwent en julio de 2020 a cinco años y nueve meses de prisión por posesión de drogas con intención de distribuirlas.

No obstante, quedó en libertad condicional y, tras incumplir las disposiciones para mantener este beneficio, había sido nuevamente requerido sin que lograran ubicarlo hasta ahora.

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El extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de porte ilegal de armas, mientras que, a nivel internacional, se activaron los protocolos para definir la ruta que permita su comparecencia ante las autoridades galesas.