Vías principales en Antioquia están habilitadas para el puente festivo de Todos los Santos

Cerca de un millón de vehículos se movilizarán por las carreteras de Antioquia durante el puente festivo de Todos los Santos, una operación que estará acompañada por trabajos de mantenimiento, atención de emergencias y controles especiales de movilidad en distintos corredores del departamento.

La Secretaría de Infraestructura informó que mantiene activos los contratos para atender contingencias, intervenir puntos críticos y conservar la red vial. Actualmente, 19 frentes de trabajo cuentan con maquinaria desplegada en diferentes subregiones, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y responder ante posibles afectaciones.

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Sin embargo, los viajeros deberán tener en cuenta algunas restricciones. En la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, a la altura del sector Jalisco, antes del estadero La Cabaña, se mantienen cierres intermitentes y paso regulado a un carril mediante el sistema de movilidad uno a uno.

Las interrupciones, tanto de día como de noche, están relacionadas con la construcción de una nueva estación de peaje y pueden durar alrededor de 20 minutos. La medida se extenderá durante noviembre, incluidos los fines de semana.



También, para facilitar el ingreso a Medellín y el Valle de Aburrá habrá cambios en la circulación por el Túnel de Oriente. El domingo 1 y el lunes 2 de noviembre se habilitará el tránsito en un solo sentido, de Rionegro hacia Medellín, entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche. En esos mismos días operará un reversible entre los kilómetros 81+700 y 94+800 de la vía La Mansa-Primavera, desde el sector Camilo C, entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos durante lluvias intensas, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas y extremar las precauciones durante la noche. Asimismo, insistieron en respetar la señalización y seguir las instrucciones de los agentes y controladores viales.