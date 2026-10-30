Encadenado de pies y manos: así fue trasladado a la cárcel en Cómbita Miguel Quintero

Esposado de pies y manos y bajo un fuerte dispositivo de seguridad fue trasladado Miguel Quintero Calle a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. El hombre fue llevado desde el municipio de Copacabana, Antioquia, hasta el aeropuerto de Rionegro, donde abordó un avión de la Policía.

Vestido con un uniforme de color naranja y beige, Quintero Calle intentó cubrirse el rostro con un saco mientras era conducido hacia la aeronave. Durante el procedimiento permaneció encadenado y bajo la custodia de varios uniformados de la Policía.

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El traslado comenzó en una finca ubicada en Copacabana, desde donde fue movilizado hasta Rionegro para su posterior traslado aéreo hacia Boyacá. El operativo contó con un amplio dispositivo de seguridad para garantizar su desplazamiento.

#VideoBlu Así fue el traslado de Miguel Quintero Calle desde su finca en el municipio de Copacabana hacia Rionegro, donde un avión de la Policía lo llevó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá. pic.twitter.com/J8Ivd94pWx — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 31, 2026

En el esquema de seguridad participaron al menos dos vehículos particulares, una patrulla del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y cinco motocicletas de la Policía. Finalmente, Miguel Quintero Calle fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, donde quedó bajo custodia de las autoridades.



Hay que recordar que el traslado de Miguel Quintero a Boyacá se produce en medio de investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en contratos por 17.656 millones de pesos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. En el caso, la Fiscalía le imputó los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Exalcalde de Medellín Daniel Quintero se pronunció

Tras conocerse la decisión judicial, su hermano, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, manifestó en su cuenta de X: “Fuerza Miguel. Creo en ti. Se hará justicia. Hay pruebas suficientes de cómo se manipularon las pruebas, los testimonios y quiénes estuvieron detrás. Dios está con nosotros”.