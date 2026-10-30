Miguel Quintero será recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá

Entrada la tarde-noche de este viernes, comenzó el traslado de Miguel Quintero Calle desde su finca, ubicada en la vereda La Veta, en Copacabana, hacia el centro de reclusión donde deberá cumplir la medida de aseguramiento ordenada por la justicia.

El procedimiento se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad del Inpec y la Policía, cuyos uniformados llegaron hasta la parcelación Santa Ana, una zona exclusiva de este municipio del norte del Valle de Aburrá, caracterizada por sus propiedades y mansiones.

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El vehículo en el que será trasladado Quintero ingresó durante aproximadamente 15 minutos hasta la propiedad y posteriormente inició su desplazamiento, en medio del operativo de las autoridades. Según confirmó BLU Radio será llevado en las próximas horas, en un avión de la Policía Nacional a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad El Barne, conocida comúnmente como la Cárcel de Cómbita, en Boyacá. A esta hora se encuentra en Rionegro a la espera del traslado.

El traslado se produce luego de que el Juzgado Primero Penal de Medellín revocara la detención domiciliaria que le había sido concedida el pasado 2 de octubre y ordenara una medida de aseguramiento preventivo en establecimiento carcelario. La decisión fue adoptada tras estudiar la solicitud de las víctimas, entre ellas el Distrito de Medellín. E



"La circunstancia determinante para seleccionar la modalidad de la medida consiste en que, según la diferencia acogida por el propio juez, Miguel Andrés Quintero Calle no necesitó ejercer formalmente un cargo, concurrir diariamente a la entidad ni desplazarse personalmente para materializar la actuación atribuida. Su intervención se habría desarrollado mediante los grupos de mensajería, contactos personales e interpuesta a personas", señaló el juez.

Miguel Quintero es investigado por presuntas irregularidades en contratos por 17.656 millones de pesos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía le imputó los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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Tras conocerse la decisión judicial, su hermano, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, manifestó en su cuenta de X: “Fuerza Miguel. Creo en ti. Se hará justicia. Hay pruebas suficientes de cómo se manipularon las pruebas, los testimonios y quiénes estuvieron detrás. Dios está con nosotros”, escribió.