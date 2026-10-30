Comerciante está grave tras ser baleado en violento fleteo de $60 millones en el centro de Medellín

Un comerciante de 60 años permanece en estado grave en la Policlínica tras ser víctima de un intento de fleteo en pleno centro de Medellín, a pocos metros del edificio Coltejer. Las autoridades rastrean al hombre que le disparó en dos oportunidades al ciudadano para arrebatarle el dinero del pago de la nómina de sus empleados.

Los hechos ocurrieron en el sector de Junín con la avenida Colombia, donde el propietario del establecimiento acababa de retirar cerca de 64 millones de pesos de una sucursal bancaria. Según el reporte oficial, dos hombres en motocicleta lo interceptaron en la vía pública; el parrillero descendió del vehículo, le disparó en el pecho y le quitó la tula de color café donde transportaba el efectivo.

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Antes de emprender la huida, el agresor volvió a accionar su arma contra el comerciante, impactándolo esta vez en la parte posterior del tórax. Tras el ataque, patrullas de la Policía llegaron al lugar y trasladaron de inmediato a la víctima en un vehículo oficial hacia la urgencia de la Policlínica para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas.

Minutos después de registrado el hecho, la Central de Monitoreo activó un plan candado mediante las cámaras de seguridad de la zona. A través del seguimiento técnico en tiempo real, los uniformados lograron ubicar la motocicleta e interceptar a su conductor, un hombre de 29 años que fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.



Mientras el comerciante permanece bajo observación médica a la espera de procedimientos diagnósticos, la Sijín y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para dar con el paradero del hombre que accionó el arma de fuego.