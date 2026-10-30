Comic Con Medellín traerá invitados de lujo y varias actividades: esto debe saber

Tras el éxito en Bogotá en mediados de 2026, Medellín se prepara para recibir Comic Con del 27 al 29 de noviembre en Plaza Mayor en donde los amantes del anime, manga, cómics, videojuegos y todo el mundo geek podrán vivir días llenos de actividades de todo tipo.

“Más allá de reunir a reconocidas figuras internacionales, Comic Con Medellín será un espacio para que las comunidades compartan sus pasiones, descubran nuevas propuestas y disfruten de experiencias que conectan la creatividad, el arte y el entretenimiento. La feria ofrecerá diferentes escenarios para quienes siguen de cerca sus universos favoritos, así como para familias y visitantes que buscan vivir un plan diferente en la ciudad”, indicaron desde la organización.

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¿Qué invitados tendrá Comic Con Medellín 2026?

Mads Mikkelsen: actor danés que estuvo en en Hannibal, Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story y Fantastic Beasts, quien llegará como invitado estelar de esta vigésima edición.

actor danés que estuvo en en Hannibal, Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story y Fantastic Beasts, quien llegará como invitado estelar de esta vigésima edición. Hiroaki Hirata: actor de voz japonés que interpreta a Sanji en One Piece.

actor de voz japonés que interpreta a Sanji en One Piece. Taryn Cosplay: artista italiano destacado internacionalmente por sus caracterizaciones.

artista italiano destacado internacionalmente por sus caracterizaciones. Noelia Lestani : reconocida por interpretar a Pomni.

: reconocida por interpretar a Pomni. Rodo Balderas: da voz a Caine, el excéntrico maestro de ceremonias de esta popular serie animada; además a Mr.Beast y otros más.

“Celebrar 20 ediciones de Comic Con Colombia representa un momento muy importante para nosotros. Queremos que Medellín sea parte de esta celebración con una experiencia que reúna a grandes figuras internacionales y a las comunidades que han acompañado el crecimiento del evento. Nuestro propósito es seguir creando espacios donde los fanáticos puedan encontrarse con las historias, los personajes y los artistas que tanto admiran”, afirmó Julio Caballero, Productor General de Comic Con Colombia.

Comic Con Medellín // Foto: suministrada

¿Qué actividades habrá en Comic Con Medellín 2026?

Reunirá a más de 150 marcas y tiendas especializadas en cultura pop. Los asistentes encontrarán figuras coleccionables, mangas, cómics, ilustraciones, artículos temáticos y propuestas relacionadas con el anime, los videojuegos y los juegos de cartas. Entre las marcas participantes estarán IP Imaginarte, con sus Mystery Boxes y productos coleccionables; Zarpo Comics, con cómics, mangas y novelas gráficas colombianas; y Un Mapache, que llevará ilustraciones, libros para colorear y productos protagonizados por su particular personaje.



La oferta también incluirá propuestas especializadas como GORDDU, que presentará ilustraciones de gatos inspirados en personajes del anime, cine y videojuegos, además de su nueva creación Gorddu Gojo. La programación comercial y creativa busca que los fanáticos puedan descubrir nuevos productos, completar sus colecciones y conocer el trabajo de artistas e ilustradores.