Adoptan medidas preventivas en el Golfo de Urabá ante posibles lluvias y fuerte oleaje

Lluvias de intensidad variable, crecientes súbitas y un aumento en los niveles de varios ríos mantienen bajo observación a distintas subregiones del Caribe y del Urabá antioqueño en las últimas horas.

Ante este panorama de variabilidad climática, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta hidrológica preventiva por la probabilidad de inundaciones y desbordamientos en cuencas del departamento y el litoral.

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El reporte oficial advierte especial atención sobre la cuenca del río León, la cual fue declarada en alerta roja hidrológica por el nivel de sus aguas. De igual forma, las autoridades monitorean la posibilidad de crecientes súbitas en los ríos Apartadó, Carepa, Chigorodó, Grande, Vijagual y Mulatos, afectando de manera directa el paso de caudales en municipios como Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo y Necoclí.

En medio de estas precipitaciones y la erosión en las costas, en Necoclí la administración local avanza en la instalación de diques permeables a lo largo del litoral. Estas estructuras de madera y elementos verticales buscan frenar la fuerza de las olas e incentivar la acumulación de sedimentos en las playas, permitiendo el paso del agua sin que el mar continúe destruyendo la banca o afectando las zonas habitadas de la orilla.



A la par con la situación de las lluvias en Antioquia, la Dirección General Marítima (Dimar) anunció que hasta el 1 de noviembre se registrarán mareas altas asociadas al fenómeno de sizigia en la costa Caribe. Se prevé que el mar alcance alturas de hasta 0,67 metros durante la fase de luna llena, condición que podría generar inundaciones temporales en sectores bajos de Cartagena, incluyendo áreas del Centro Histórico.

Obras costeras en Urabá por DIMAR. Foto: DIMAR.

Tanto el Ideam como los organismos de gestión del riesgo recomendaron a las comunidades ribereñas y al gremio marítimo no acercarse a los cauces con aumentos repentinos de nivel, así como consultar los boletines oficiales para anticipar medidas preventivas en las zonas costeras vulnerables.