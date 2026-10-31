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Establecimientos comerciales en Medellín tendrán horario extendido por Halloween y puente festivo

La medida cobija más de 10 zonas de alta y media mixtura en comunas como El Poblado, Guayabal, Manrique y Aranjuez.

Provenza, Medellín.jpg
Universidad Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

Establecimientos de comercio en Medellín tendrán horario extendido durante este puente festivo en el que, además de la celebración del Halloween, la ciudad recibirá el festival de música electrónica Ritvales.

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Serán en total 11 zonas de la capital antioqueña en las que bares, discotecas, gastrobares y restaurantes tendrán permiso de extender su horario de atención.

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Esta extensión de horario funcionará dependiendo del nivel de clasificación de cada establecimiento, pues los negocios de alta mixtura podrán funcionar hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente, mientras que los de media mixtura tendrán autorización hasta las 2:00 de la mañana.

Por su parte, los establecimientos clasificados como de baja mixtura, rural y mixto urbano-rural podrán operar hasta las 12:00 a. m.

La medida cobija lugares como Las Palmas, Manila, Provenza, Lalinde y las carreras 70, 68, 65 (Gratamira), 45 (Manrique), además de las calles 33 y calle 92 (Aranjuez), y la Avenida Ayacucha y el sector del Perpetuo Socorro.

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El subsecretario Operativo de Medellín, Sebastián Acosta, detalló algunos de esos lugares que tendrán especial vigilancia, sobre todo con motivo del Halloween.

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"Tendremos vigilancia especial en 27 estaciones del metro, 15 cementerios, cinco centros comerciales y cinco parques principales, lugares que tendrán un acompañamiento institucional permanente", sostuvo el funcionario.

Controles durante Halloween.
Controles durante Halloween.
Foto: Alcaldía de Medellín.

Es importante señalar que el Parque Lleras no está incluido en la ampliación de horarios que fue establecida mediante decreto y, para aplicarse, el establecimiento comercial deberá cumplir algunos requisitos, como contar con el uso del suelo permitido, cumplir las condiciones sanitarias, tener vigente la matrícula correspondiente, entre otras.

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