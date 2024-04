Regresa Ritvales a Medellín, el festival de música electrónica al aire libre

Luego del éxito que tuvo el festival en noviembre de 2023, regresa Ritvales 2024 al Parque Norte de Medellín.El evento presenta una variedad de artistas nacionales e internacionales, incluidos DJs, productores y bandas en vivo bajo el cielo antioqueño.

Durante los días de festival los asistentes podrán disfrutar también de instalaciones de arte, espectáculos de performance y experiencias culinarias. Y es que el Parque Norte es un gran parque urbano con una variedad de espacios verdes, escenarios y áreas de recreación.

A lo largo de la historia del festival se han presentado The Chemical Brothers, Kraftwerk, Richie Hawtin, Nina Kraviz, Carl Cox, Eric Prydz, Deadmau5, Above & Beyond, Paul Oakenfold, entre otros.

Ritvales 2024: cuándo es y boletas

Esta edición se celebrará el 2 y 3 de noviembre en el Parque Norte de Medellín con la gala de artistas internacionales que preparan. Cabe recordar que, hasta ahora, no se han confirmado quiénes estarán.

Publicidad

La venta oficial empezará este jueves, 4 de abril, para clientes de Bancos AVAL (Bogotá, Occidente, ¡Popular y Av Villas) y la billetera digital dale!, a partir de las 10:00 de la mañana y para público general el viernes 5 a la misma hora.

En el 2023 el festival contó con más de 30.000 asistentes en sus dos jornadas de baile convirtiéndolo en una de las principales citas del continente.