Gobierno nacional priorizará ofensiva contra grupos criminales en cuatro subregiones de Antioquia

El Gobierno nacional anunció que incrementará el número de uniformados en estaciones de Policía de Antioquia y concentrará operaciones militares y policiales en cuatro subregiones del departamento, en respuesta a las disputas territoriales y el accionar de los grupos armados ilegales.

El anuncio se conoció al término de un Consejo de Seguridad Ministerial realizado en las últimas horas en la Gobernación de Antioquia, con la participación del ministro de Defensa, mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, la cúpula militar y policial y alcaldes de nueve municipios.

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Durante el encuentro, el gobernador Andrés Julián Rendón insistió en la necesidad de implementar cuatro centros de fusión para coordinar las acciones contra las estructuras criminales, con prioridad en las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Suroeste, además del Oriente y el Valle de Aburrá.

"El Bajo Cauca, Norte, Nordeste de Antioquia, el Oriente, el Suroeste. Y hemos pedido muy especialmente que entendiendo el gran conglomerado urbano del área metropolitana del Valle de Aburrá como un sitio donde los criminales lavan dinero, aquí también debe operar un centro de fusión que persiga ese lavado de activos", indicó Rendón.



El mandatario explicó que dos terceras partes de los homicidios registrados en Antioquia ocurren en zonas rurales, donde los grupos armados obtienen rentas ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Por su parte, el ministro de Defensa confirmó que se desarrollará una intervención integral en cuatro subregiones que concentran disputas territoriales y anunció que se realizarán ajustes para aumentar la cantidad de policías en las estaciones del departamento.

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"Vamos a concentrar también unos esfuerzos operacionales en estas cuatro áreas prioritarias y en especial vamos a reforzar lo que es la seguridad de la infraestructura crítica en Antioquia y de todos los proyectos regionales que tiene la Gobernación. Pero también vamos a fortalecer el control y en la lucha contra la minería ilegal", dijo Mora.

Además, informó que se reforzará la protección de la infraestructura crítica y que en los próximos días se lanzará una estrategia nacional contra la minería ilegal, con énfasis en Antioquia.

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Otro de los anuncios fue la reactivación de la base policial de La Paraguaya, en Caucasia, que funcionará como centro de lanzamiento de operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca.