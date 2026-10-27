Caso UNGRD: juez concede libertad condicional a Pedro Rodríguez, condenado por caso de carrotanques

Un juez de ejecución de penas concedió la libertad condicional a Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Dirección Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien fue condenado a 58 meses y 10 días de prisión tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con el escándalo de corrupción en la compra de carrotanques destinados a La Guajira.

En la decisión, el despacho determinó “conceder el beneficio de la Libertad Condicional, con un periodo de prueba igual al que le falta para cumplir la pena impuesta, esto es, 35 meses y 15 días”. La determinación se tomó tras revisar el cumplimiento de la condena y los reportes sobre su comportamiento durante el tiempo que permaneció privado de la libertad.

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Entre los aspectos valorados por el juez estuvieron las actividades de estudio y trabajo realizadas por Rodríguez Melo en el centro carcelario, así como los registros de buena conducta. La libertad condicional implica que deberá cumplir las condiciones establecidas por la autoridad judicial durante el periodo de prueba fijado en la providencia.

Rodríguez Melo fue asesor jurídico de la UNGRD durante la dirección de Olmedo López y fue procesado por recibir, presuntamente, 1.000 millones de pesos para favorecer la adjudicación del contrato destinado a la compra de 40 carrotanques para La Guajira. La contratación fue adjudicada al contratista Luis Eduardo López, conocido como alias ‘El Pastuso’, por un valor superior a los 46.000 millones de pesos.



Además, el exfuncionario suscribió un principio de oportunidad para colaborar con la justicia como testigo en otras líneas de investigación relacionadas con el expediente. Entre los nombres mencionados en ese contexto está el del exgobernador de Nariño y exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, por otro caso de presunta corrupción.