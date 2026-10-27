Familia de profesor Neill Cubides pide celeridad y capturar a todos los responsables

Las víctimas en el proceso por el asesinato del profesor Neill Cubides, ocurrido en un paseo millonario, pidieron celeridad en la investigación penal y nuevos resultados para identificar y capturar a todos los presuntos integrantes de la banda que habría participado en los hechos. La familia del docente advierte que, pese a las primeras capturas, todavía esperan avances en el caso, en paralelo a que la audiencia de acusación continúa pendiente después de la radicación del escrito por parte de la Fiscalía.

Juan David Bazzani, abogado de la familia, reconoció los resultados iniciales de la investigación, pero señaló que desde el comienzo se había advertido sobre la posible participación de otras personas que aún no han sido capturadas. “Celebramos el trabajo que hizo la Fiscalía con las primeras capturas y con la prontitud de ese resultado, que además fue muy contundente y muy sólido jurídicamente hablando. Pero también es cierto que desde el día uno se discutió que faltaban al menos seis miembros de la banda, y que se iba a dar un segundo resultado que a hoy no se ha dado, que a hoy no ha ocurrido”, afirmó.

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El representante de las víctimas insistió en que la familia continúa esperando avances que permitan esclarecer los hechos y que se establezcan responsabilidades. “En todo caso, la familia sigue esperando por un resultado de justicia, y los ciudadanos también siguen esperando poder tener más seguridad. Con lo cual, exhortamos a la Fiscalía General de la Nación a que se avance con estas investigaciones, que se mantengan los mismos equipos de investigación, que se fortalezcan los equipos de fiscales que venían adelantando el caso para que haya resultados prontos y contundentes”, agregó Bazzani.

A la preocupación por las capturas pendientes se suma el ritmo del proceso judicial. Según el abogado, aunque la Fiscalía ya radicó el escrito de acusación contra Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca;Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo, todavía está pendiente la audiencia correspondiente.



La defensa de las víctimas pidió que se programe con suficiente tiempo para permitir el desarrollo de las diligencias y evitar que el caso permanezca durante años sin avances sustanciales.

“En segundo lugar, el proceso avanza, pero avanza a un paso muy lento. Queremos pedirle a la justicia colombiana que, así como a otros casos de connotación se les ha dado prioridad en la asignación de los jueces, aquí también las audiencias se programen con agenda suficiente para dar todos los trámites, porque, de lo contrario, este caso va a durar años y no va a pasar nada”, manifestó el abogado.

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Bazzani también advirtió sobre el riesgo que, en su criterio, podría representar la prolongación del proceso frente a los términos legales de privación de la libertad. El representante de las víctimas señaló que en el caso no se imputaron las circunstancias relacionadas con una organización criminal. Para efectos del cómputo de esos términos, según explicó, podría aumentar el riesgo de solicitudes de libertad por vencimiento de términos.

“Eso sí sería, pues, lo último que le podría pasar a esta familia, que, además de perder su ser querido, los responsables queden libres y genere una inseguridad mayor en sus vidas”, sostuvo.