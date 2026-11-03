Operativos en el área metropolitana de Bucaramanga dejan ocho capturados por droga y armas

Ocho personas fueron capturadas en seis procedimientos adelantados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en distintos sectores de la capital santandereana, Floridablanca y Girón. Los operativos dejaron incautaciones de marihuana, dos armas de fuego, munición y la recuperación de una motocicleta hurtada.

Uno de los casos se registró en el barrio Villalcázar, sector La Cumbre, en Floridablanca, donde uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) capturaron a un hombre de 21 años. Durante el procedimiento encontraron 210 cigarrillos artesanales de marihuana, 210 bolsas herméticas con esta sustancia dosificada y otra bolsa adicional con marihuana.

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En otro operativo, en el barrio La Universidad de Bucaramanga, fue capturado un hombre de 31 años. Según la Policía, tenía en su poder tres bolsas herméticas con marihuana y 300 cigarrillos artesanales de esta sustancia.

Las autoridades también reportaron la captura de un hombre y una mujer en el viaducto de la Novena, en Bucaramanga, por el delito de receptación. En el procedimiento fue recuperada una motocicleta que había sido reportada como hurtada días antes.



De acuerdo con el reporte oficial, un vigilante presentó la denuncia ante la Fiscalía y reconoció el vehículo como de su propiedad. La pareja habría estado movilizándose en la motocicleta cuando chocó contra otro vehículo y posteriormente la abandonó. Además, el hombre tenía un brazalete electrónico del Inpec y cumplía una medida de detención domiciliaria, por lo que también fue capturado por el delito de fuga de presos.

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En el barrio Aguas Claras, sector La Cumbre, en Floridablanca, fue capturado otro hombre, de 22 años, luego de que los uniformados encontraran en un bolso un revólver y tres cartuchos calibre 38. Según la Policía, no presentó autorización para el porte del arma.

A estos resultados se suma la captura de un hombre de 22 años en el kilómetro 6 de la vía Bucaramanga-Girón. El ciudadano se movilizaba como pasajero en una motocicleta y, durante el procedimiento, los policías encontraron cuatro bolsas herméticas con más de dos kilos de marihuana.

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El sexto procedimiento tuvo lugar en el barrio Bellavista, sector C, en Floridablanca. Allí fueron capturados dos hombres, ambos de 33 años, luego de que la comunidad alertara sobre varios disparos en un establecimiento abierto al público.

Aunque durante el registro no les encontraron armas, los uniformados hallaron un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, cuatro de ellos percutidos, oculto sobre una pared ubicada encima del baño del establecimiento.

Uno de los capturados es conocido con el alias de “Robotina”, quien, según el reporte policial, registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Estas anotaciones no equivalen a condenas.

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Los ocho capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los delitos que les fueron atribuidos.