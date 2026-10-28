Incautan 100 kilos de marihuana en Santander y envían a prisión al conductor

La Policía Nacional incautó 100 kilogramos de marihuana, durante un operativo de control vial en el corregimiento de Puerto Araujo, jurisdicción de Cimitarra, Santander. En el procedimiento fue capturado un hombre de 26 años, quien presuntamente transportaba el estupefaciente en un vehículo particular.

El operativo se desarrolló en el kilómetro 62 de la vía nacional, donde uniformados que adelantaban labores de patrullaje observaron un automóvil gris y procedieron a realizar un registro al conductor y al vehículo.

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Durante la inspección, los policías encontraron varias bolsas negras que contenían paquetes con una sustancia ilicita que, por su olor, color y características, correspondería a marihuana. El conductor, natural de Floridablanca, fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía incautó 100 kilos de marihuana en la vía nacional, en el sector de Puerto Araujo, Santander. Un hombre de 26 años fue capturado cuando transportaba el estupefaciente en un vehículo particular. Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario #MañanasBlu pic.twitter.com/Np4HvBwKHg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2026

Según la información preliminar de las autoridades, el vehículo presuntamente cubría la ruta Medellín–Bucaramanga. El capturado y la sustancia incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo del proceso judicial.

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Tras las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al hombre de 26 años, mientras avanza el proceso penal.

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El Departamento de Policía Santander destaca la firma del convenio que permitirá dotar a 17 estaciones de Policía con vehículos, fortaleciendo la movilidad, la capacidad de respuesta y la presencia institucional en los… pic.twitter.com/5bFJjjz0FL — Departamento de Policía Santander (@PoliciaStander) October 27, 2026

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El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que las autoridades continuarán fortaleciendo los controles en los principales corredores viales para detectar el transporte y la distribución de sustancias ilícitas.

La institución reiteró que estos operativos buscan contrarrestar el tráfico de estupefacientes y reforzar las condiciones de seguridad en las vías del departamento.