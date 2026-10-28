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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Incautan 100 kilos de marihuana en Santander y envían a prisión al conductor

Incautan 100 kilos de marihuana en Santander y envían a prisión al conductor

Un hombre de 26 años fue capturado en flagrancia cuando se movilizaba en un vehículo particular por la vía nacional. Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

FOITO CAPTURADO MARIHUNA SANTANDER.jpg
FOTO: Capturado con marihuana en Santander- suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

La Policía Nacional incautó 100 kilogramos de marihuana, durante un operativo de control vial en el corregimiento de Puerto Araujo, jurisdicción de Cimitarra, Santander. En el procedimiento fue capturado un hombre de 26 años, quien presuntamente transportaba el estupefaciente en un vehículo particular.

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El operativo se desarrolló en el kilómetro 62 de la vía nacional, donde uniformados que adelantaban labores de patrullaje observaron un automóvil gris y procedieron a realizar un registro al conductor y al vehículo.

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Durante la inspección, los policías encontraron varias bolsas negras que contenían paquetes con una sustancia ilicita que, por su olor, color y características, correspondería a marihuana. El conductor, natural de Floridablanca, fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Según la información preliminar de las autoridades, el vehículo presuntamente cubría la ruta Medellín–Bucaramanga. El capturado y la sustancia incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo del proceso judicial.

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Tras las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al hombre de 26 años, mientras avanza el proceso penal.

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El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que las autoridades continuarán fortaleciendo los controles en los principales corredores viales para detectar el transporte y la distribución de sustancias ilícitas.

La institución reiteró que estos operativos buscan contrarrestar el tráfico de estupefacientes y reforzar las condiciones de seguridad en las vías del departamento.

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