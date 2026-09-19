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Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella anunció la incautación de más de 40,6 toneladas de estupefacientes

Presidente De La Espriella anunció la incautación de más de 40,6 toneladas de estupefacientes

El presidente aseguró que las operaciones representaron un golpe de más de 200 millones de dólares a las estructuras del narcotráfico. También reportó la incautación de insumos, semisumergibles y lanchas rápidas.

Presidente Abelardo De La Espriella, en la apertura de la Reunión de Alcaldes 2026.
Presidente Abelardo De La Espriella, en la apertura de la Reunión de Alcaldes 2026. Foto cortesía Presidencia Colombia.
Por: Juanita Troncoso
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Actualizado: 19 de sept, 2026

Por medio de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella entregó un balance de las operaciones de la Armada Nacional contra el narcotráfico y aseguró que durante estos procedimientos fueron incautadas 40,6 toneladas de estupefacientes, lo que, según afirmó, representó un golpe de 218 millones de dólares a las estructuras dedicadas a este delito.

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“Desde el primer día de este Gobierno ordené concentrar todas las capacidades navales, fluviales y de inteligencia en una lucha frontal contra el narcotráfico: sin tregua y sin zonas vedadas”, afirmó el mandatario.

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De acuerdo con el balance presentado por De La Espriella, del total de estupefacientes incautados, 36.188 kilos correspondieron a cocaína, 4.177 kilos de marihuana y 210 kilos a pasta base de coca.

El presidente también señaló que, como resultado de estas operaciones, se evitó que 90,5 millones de dosis llegaran a las calles del mundo y se afectaron las finanzas de las organizaciones criminales en 1.218,8 millones de dólares.

Además de los estupefacientes, las autoridades confiscaron más de 105.000 galones de insumos líquidos y 254.000 kilos de insumos sólidos, utilizados, según el balance, dentro de las actividades relacionadas con el narcotráfico; también fueron inmovilizados dos semisumergibles y siete lanchas rápidas.

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De la Espriella destacó también la articulación de la estrategia multinacional Orión, en la que participan 67 países, para enfrentar el narcotráfico y otros delitos transnacionales en los espacios marítimos y fluviales.

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Asimismo, mencionó la construcción de las instalaciones del SICOP y SECOPI, que, según explicó, hacen parte de las acciones para fortalecer el denominado Escudo de las Américas.

“El mar de Colombia no será corredor de mafias: es territorio soberano y lo vamos a defender”, afirmó el jefe de Estado al presentar el balance de estas operaciones.

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