En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Spec
Miguel Castellanos
María Corina Machado
Kbeto Zuleta
Balón de oro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga ha expulsado a 153 extranjeros delincuentes en menos de un año

Alcaldía de Bucaramanga ha expulsado a 153 extranjeros delincuentes en menos de un año

El alcalde Cristian Portilla sostuvo que Bucaramanga registra la mayor cantidad de expulsiones de extranjeros del país durante el periodo mencionado.

EXPULSADOS VENEZUELA-MIGRACIÓN COLOMBIA.jpg
Foto: Migración Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga informó que cinco ciudadanos extranjeros fueron capturados durante un operativo migratorio realizado en articulación con Migración Colombia. Según el alcalde Cristian Portilla, los cinco sumaban más de 130 anotaciones policiales por diferentes infracciones a la ley.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con el mandatario, estas acciones hacen parte de los operativos de control migratorio que adelanta la administración municipal. Portilla aseguró que, en menos de un año, se han concretado más de 153 expulsiones de ciudadanos extranjeros de la ciudad.

Últimas noticias

Explosivos Cúcuta.
Santanderes

Atentado con explosivos en Cúcuta: reportan detonación cerca del puente Francisco de Paula Santander

Miguel-Castellanos.jpg
Santanderes

Cámaras y antecedentes familiares: autoridades investigan crimen de Miguel Castellanos en Cúcuta

Publicidad

El alcalde también se refirió al caso de uno de los extranjeros intervenidos, quien presuntamente habría maltratado verbalmente a una funcionaria de Migración Colombia durante un requerimiento de las autoridades y se habría negado a permitir su identificación.

Según explicó Portilla, la identificación de esta persona fue posible gracias al sistema Bitmap, una herramienta tecnológica que la Alcaldía entregó a Migración Colombia meses atrás para apoyar los procedimientos de verificación.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El mandatario sostuvo que Bucaramanga registra la mayor cantidad de expulsiones de extranjeros del país durante el periodo mencionado.

Relacionados

Bucaramanga

Migración Colombia

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad