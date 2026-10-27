Alcaldía de Bucaramanga ha expulsado a 153 extranjeros delincuentes en menos de un año

La Alcaldía de Bucaramanga informó que cinco ciudadanos extranjeros fueron capturados durante un operativo migratorio realizado en articulación con Migración Colombia. Según el alcalde Cristian Portilla, los cinco sumaban más de 130 anotaciones policiales por diferentes infracciones a la ley.

De acuerdo con el mandatario, estas acciones hacen parte de los operativos de control migratorio que adelanta la administración municipal. Portilla aseguró que, en menos de un año, se han concretado más de 153 expulsiones de ciudadanos extranjeros de la ciudad.

Publicidad

Seguimos defendiendo a Bucaramanga. Ya son más de 153 extranjeros expulsados en articulación con @MigracionCol.



En los últimos operativos, cinco ciudadanos extranjeros sumaban más de 130 anotaciones policiales. Uno de ellos fue identificado gracias al sistema BITMAP. pic.twitter.com/FPbI4QDIam — Cristian Portilla (@Cportilla40) October 26, 2026

El alcalde también se refirió al caso de uno de los extranjeros intervenidos, quien presuntamente habría maltratado verbalmente a una funcionaria de Migración Colombia durante un requerimiento de las autoridades y se habría negado a permitir su identificación.



Según explicó Portilla, la identificación de esta persona fue posible gracias al sistema Bitmap, una herramienta tecnológica que la Alcaldía entregó a Migración Colombia meses atrás para apoyar los procedimientos de verificación.

El mandatario sostuvo que Bucaramanga registra la mayor cantidad de expulsiones de extranjeros del país durante el periodo mencionado.