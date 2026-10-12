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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Incautan más de 1,6 toneladas de cocaína y 51 kilos de marihuana en el Pacífico colombiano

Incautan más de 1,6 toneladas de cocaína y 51 kilos de marihuana en el Pacífico colombiano

La operación se realizó en aguas del Pacífico sur, donde fue interceptada una embarcación tipo Go Fast que tenía como destino Costa Rica y transportaba a tres tripulantes: dos colombianos y un ecuatoriano.

Incautan marihuana en el Pacífico colombiano
Incautan marihuana en el Pacífico colombiano
X: @ArmadaColombia
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

La Armada de Colombia incautó 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana durante una operación de control y seguridad marítima en el Pacífico sur colombiano, luego de interceptar una embarcación tipo Go Fast que transportaba sustancias ilícitas.

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El procedimiento fue realizado por unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco. Durante la operación, la embarcación naufragó, por lo que el personal naval rescató a sus tres tripulantes, dos colombianos y un ciudadano ecuatoriano, y recuperó del mar el cargamento que transportaban.

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En total, fueron recuperados 83 bultos que contenían 1.620 paquetes de cocaína, con un peso neto de 1.620 kilogramos, y 51 paquetes de marihuana, que pesaban 51 kilogramos. Además, fueron incautados un equipo GPS y dos teléfonos satelitales.

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tendría como destino Costa Rica y, según las autoridades, la incautación evitó el ingreso de cerca de 17 millones de dólares a las finanzas del crimen transnacional e impidió la comercialización de más de cuatro millones de dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional.

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Los tres tripulantes fueron capturados y junto con el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

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