En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Huracán Simón
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Detienen a colombiana en aeropuerto de Quito con medio kilo de cocaína en su equipaje

Detienen a colombiana en aeropuerto de Quito con medio kilo de cocaína en su equipaje

La mujer de 26 años tendría como destino final Madrid, España, informó el ministro del Interior de Ecuador, Jhon Reimberg.

Detienen a colombiana en aeropuerto de Quito con medio kilo de cocaína en su equipaje.
Detienen a colombiana en aeropuerto de Quito con medio kilo de cocaína en su equipaje.
X: @JohnReimberg
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

La Policía ecuatoriana detuvo en el aeropuerto de Quito a una mujer de nacionalidad colombiana que pretendía viajar a Madrid (España) con medio kilo de clorhidrato de cocaína en su equipaje, informó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La mujer fue identificada por el ministro como Verónica Restrepo, de 26 años, quien "registraba inusuales movimientos migratorios".

Últimas noticias

Terremoto en Panamá.
Mundo

Terremoto en Panamá liberó energía acumulada durante un siglo, según experto

Ciberataque afectó a productos refrigerados en supermercados.
Mundo

Ciberataques ya afectan alimentos: 300 supermercados tuvieron que botar comida

Publicidad

Reimberg señaló que personal de la Subsecretaría de Migración presente en el aeropuerto de la capital detectó el caso e inmediatamente se le realizó un "registro corporal y de su equipaje, donde fue encontrado medio kilogramo de clorhidrato de cocaína".

Agregó que la mujer fue detenida y puesta a las órdenes de las autoridades competentes.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Publicidad

Aunque la mayor cantidad de droga es decomisada en puertos, en carreteras o en casas y bodegas donde grupos criminales la esconden, la Policía también ha decomisado cantidades más pequeñas en aeropuertos y empresas de paquetería.

Relacionados

QUITO

Ecuador

Cocaína

Tráfico de cocaína

Publicidad

Publicidad

Publicidad