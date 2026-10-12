Detienen a colombiana en aeropuerto de Quito con medio kilo de cocaína en su equipaje.

La Policía ecuatoriana detuvo en el aeropuerto de Quito a una mujer de nacionalidad colombiana que pretendía viajar a Madrid (España) con medio kilo de clorhidrato de cocaína en su equipaje, informó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg.

La mujer fue identificada por el ministro como Verónica Restrepo, de 26 años, quien "registraba inusuales movimientos migratorios".

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Reimberg señaló que personal de la Subsecretaría de Migración presente en el aeropuerto de la capital detectó el caso e inmediatamente se le realizó un "registro corporal y de su equipaje, donde fue encontrado medio kilogramo de clorhidrato de cocaína".

Agregó que la mujer fue detenida y puesta a las órdenes de las autoridades competentes.



COLOMBIANA QUE PRETENDÍA VIAJAR A MADRID CON DROGA, APRESADA EN EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE QUITO.



RESTREPO ESCUDERO VERÓNICA SIRLEY, colombiana de 26 años registraba inusuales movimientos migratorios que pretendía viajar hacia Madrid desde el aeropuerto Mariscal Sucre de… pic.twitter.com/aBZvcdAysQ — John Reimberg (@JohnReimberg) October 12, 2026

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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Aunque la mayor cantidad de droga es decomisada en puertos, en carreteras o en casas y bodegas donde grupos criminales la esconden, la Policía también ha decomisado cantidades más pequeñas en aeropuertos y empresas de paquetería.