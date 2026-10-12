Hombre envenenaba a su compañera de trabajo cada vez que se levantaba de su puesto: hay video

Una cámara oculta permitió descubrir cómo un ingeniero presuntamente envenenaba a su compañera de trabajo cada vez que ella se alejaba de su puesto. Los hechos ocurrieron en una empresa de ingeniería en Berkeley, California, Estados Unidos, entre 2017 y 2019. Años después, las imágenes volvieron a conocerse mientras el señalado busca anular su condena.

El caso involucra a David Xu, acusado de contaminar con cadmio las bebidas y los alimentos de Rong Yuan, su colega en la compañía Berkeley Engineering and Research, especializada en ingeniería forense.

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De acuerdo con la información del caso, Xu aprovechaba cualquier ausencia de Yuan para agregar la sustancia tóxica a los productos que ella consumía. La mujer desconocía lo que ocurría y, durante meses, experimentó síntomas que empeoraban progresivamente.

Entre las afectaciones que presentó estaban la pérdida de cabello, las arcadas y los episodios intensos de vómito. Su estado llegó a ser tan preocupante que tuvo que acudir en varias ocasiones a los servicios de urgencias de un hospital.



Mientras su compañera enfermaba, Xu supuestamente le recomendaba quedarse en casa y trabajar de manera remota, pese a que, según las acusaciones, él mismo estaría detrás de la contaminación.

El cadmio es un metal pesado que puede causar graves daños al organismo dependiendo de la cantidad y el tiempo de exposición.

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Una cámara espía descubrió lo que ocurría en la oficina

La situación comenzó a esclarecerse en enero de 2019, cuando la madre de Yuan notó un sabor agrio en el agua de la botella de su hija. Ante la sospecha de que alguien estuviera manipulando sus bebidas, la empleada decidió instalar una cámara oculta en su oficina.

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Las grabaciones captaron a Xu aprovechando las ausencias de Yuan para intervenir sus alimentos y bebidas. El material permitió alertar a las autoridades y contribuyó a su arresto.

El ingeniero fue acusado de intento de asesinato premeditado y de dos delitos graves relacionados con el envenenamiento.

Pese a la gravedad del caso, Xu recibió una condena de dos años de libertad condicional. Además, según la información difundida, pagó 7.000 dólares de los 500.000 que reclamaba Yuan.

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Ahora, el ingeniero busca que se anule su condena por delito grave, una decisión que podría cambiar su situación judicial. El caso vuelve a generar atención por las imágenes que evidenciaron cómo los ataques habrían ocurrido durante dos años sin que la víctima conociera su origen.