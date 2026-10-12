Revelan que responsable de tiroteo que dejó ocho muertos era el abuelo de la familia

Un hombre de 45 años asesinó a ocho personas, siete de ellas integrantes de su familia, durante un tiroteo ocurrido el viernes 9 de octubre en Erie, Pensilvania, Estados Unidos. Después de disparar contra las víctimas, el presunto responsable se quitó la vida durante un enfrentamiento con agentes de la Policía, según informaron las autoridades locales.

Entre las personas fallecidas se encontraban dos menores, una niña de 1 año y un niño de 5, además de una mujer embarazada. La octava víctima era amiga de esta última. El caso ha generado conmoción por la violencia del ataque y el vínculo familiar entre el agresor y la mayoría de las personas asesinadas.

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De acuerdo con los primeros reportes policiales, el hombre llegó a una vivienda alrededor de las 5:00 de la tarde, hora local, y disparó contra dos mujeres que estaban afuera del inmueble. Posteriormente, ingresó a la residencia y atacó a otras seis personas.

El jefe de Policía de Erie, Rick Lorah, explicó que las grabaciones de audio y video recuperadas durante la investigación permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. Los registros captaron disparos provenientes del interior de la casa antes de que las dos mujeres llegaran y tocaran la puerta.



Cuando los uniformados arribaron al lugar, encontraron a ambas mujeres sin vida cerca de la entrada. En el interior de la vivienda hallaron los cuerpos de los dos niños en la planta baja y los de otras cuatro personas en una escalera. El presunto atacante fue encontrado muerto en el segundo piso.

La identidad del hombre no ha sido divulgada públicamente mientras avanzan las investigaciones.

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El padre de los niños habló sobre el agresor

Julius Windham, padre de los menores y pareja de la mujer embarazada que murió en el ataque, expresó su dolor por lo sucedido.

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“No hay palabras para describir lo que estoy viviendo ahora mismo”, manifestó, según declaraciones recogidas por medios estadounidenses.

Windham también aseguró que nunca imaginó que el abuelo de la familia pudiera protagonizar una masacre de estas características. Según su relato, el hombre acostumbraba mostrarse sonriente y de buen humor.

“Uno no pensaría que algo así pudiera suceder”, afirmó, citado por el New York Post.

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¿Qué motivó el ataque?

Rick Lorah señaló que la tragedia tuvo un profundo impacto en los familiares y en la comunidad. El jefe policial también planteó la posibilidad de que el caso estuviera relacionado con problemas de salud mental, aunque las autoridades no han establecido una causa definitiva.

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La investigación continúa para esclarecer las circunstancias que llevaron al hombre a atacar a sus familiares y a la amiga de una de las víctimas.