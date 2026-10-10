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Blu Radio  / Mundo  / Ocho muertos deja un tiroteo masivo en Pensilvania, Estados Unidos

Ocho muertos deja un tiroteo masivo en Pensilvania, Estados Unidos

Según el jefe de la policía de la localidad de Erie, Rick Lorah, el sospechoso habría comenzado a disparar dentro de la casa antes de salir y matar a dos mujeres de 51 y 37 años.

Fotografía de luces de emergencia, imagen de referencia generada con IA.
Fotografía de luces de emergencia, imagen de referencia generada con IA.
Por: AFP
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Actualizado: 10 de oct, 2026

Un hombre mató a tiros a ocho personas, entre ellas dos niños, en una ciudad del estado de Pensilvania, anunciaron el sábado las autoridades, que añadieron que el presunto atacante aparentemente se quitó la vida.

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Los tiroteos masivos son frecuentes en Estados Unidos, donde las armas de fuego superan ampliamente el número de habitantes, y los intentos de endurecer las restricciones sobre su posesión tropiezan con importantes obstáculos políticos y legales.

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La policía local fue llamada al lugar la tarde del viernes hacia las 17H00 locales tras reportes de un tiroteo.

Según el jefe de la policía de la localidad de Erie, Rick Lorah, el sospechoso habría comenzado a disparar dentro de la casa antes de salir y matar a dos mujeres de 51 y 37 años.

Entre las víctimas fatales hubo dos niños pequeños y una mujer que estaba embarazada de ocho meses. El presunto autor, de 45 años, se atrincheró en la vivienda mientras los agentes rodeaban el inmueble y le ordenaban salir.

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Cuando la policía entró finalmente en la residencia, halló a varias víctimas más en el interior y sus alrededores, incluidos los dos menores. Las demás víctimas eran hombres y mujeres de entre 19 y 51 años.

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El atacante y siete de sus víctimas eran familiares, dijo Lorah. La octava víctima era una amiga de la familia. En un comunicado divulgado el viernes por la noche, la alcaldía de Erie calificó el hecho de "terrible tragedia".

"Queremos asegurar a la población que la situación está bajo control. El autor de los disparos ha fallecido y actualmente no existe ninguna amenaza ni peligro para la comunidad", añadió el comunicado.

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