En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Huracán Simón
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump abre la puerta a eliminar aranceles a productos colombianos

Trump abre la puerta a eliminar aranceles a productos colombianos

El mandatario de Estados Unidos dijo que podría retirar el gravamen del 12,5 % y destacó su amistad con el presidente Abelardo De La Espriella, en medio del acercamiento entre Washington y Bogotá.

Donald Trump
Donald Trump //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró posible este lunes la retirada de los aranceles que pesan sobre las importaciones de Colombia dada la buena relación que aseguró tener con su homólogo colombiano, Abelardo De La Espriella.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Puede que lo haga", respondió Trump a los periodistas en el exterior de la Casa Blanca al ser preguntado por la posible eliminación del gravamen aduanero del 12,5 % que pesa sobre ciertos bienes colombianos que entran en Estados Unidos.

Últimas noticias

Terremoto en Panamá
Mundo

Fuerte réplica en Panamá luego del terremoto de 7.7

Hombre envenenaba a su compañera de trabajo
Mundo

Hombre envenenaba a su compañera de trabajo cada vez que se levantaba de su puesto: hay video

Publicidad

"El presidente de Colombia es amigo mío; 'El Tigre'. Ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó (las elecciones presidenciales de este año). Yo lo respaldé y ganó", añadió el republicano.

Trump insistió en que De La Espriella "está haciendo un gran trabajo" en la presidencia y en que es su "amigo", antes de partir rumbo al estado de Ohio, donde tiene previsto ofrecer este lunes un mitin para apoyar a candidatos de su partido en los comicios legislativos de noviembre.

Entre los sectores afectados por los aranceles que el Gobierno Trump mantiene sobre importaciones colombianas se encuentran las flores, las confecciones, el calzado o los alimentos procesados.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Desde que De La Espriella llegó al poder en agosto, los lazos entre Washington y Bogotá se han visto fortalecidos tras la tirantez que caracterizó a la relación entre Trump y el expresidente colombiano Gustavo Petro.

Publicidad

Por el momento, el acercamiento ha sido especialmente notorio en el terreno de la cooperación en seguridad, con el Pentágono apuntando a la posibilidad de ejecutar operaciones contra el narcotráfico en suelo colombiano.

Relacionados

Donald Trump

Estados Unidos

Aranceles

Publicidad

Publicidad

Publicidad