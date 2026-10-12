Asciende a 11 el número de lesionados por el atentado terrorista de la vía Panamericana

La secretaría de Salud del departamento del Cauca entregó el más reciente reporte de salud de las personas que resultaron afectadas en el atentado terrorista, registrado en la mañana de este lunes festivo sobre la vía Panamericana, cuando disidentes del frente Carlos Patiño activaron un carro bomba, en el peaje de El Bordo, en inmediaciones del municipio de La Sierra.

Las autoridades confirmaron que fueron en total 11 los civiles que resultaron lesionados en este ataque terrorista, quienes ya se encuentran en diferentes centros asistenciales, entre los pacientes trasladados hay dos menores de edad.

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Solo una mujer, trabajadora del peaje, requiere una intervención quirúrgica.

"Una civil trabajadora del peaje, fue trasladada al Hospital San José con heridas por esquirlas para valoración por cirugía plástica y cirugía general. Otros cuatro pacientes adultos ingresaron al Hospital de Rosas por aturdimiento y están estables; y otros cuatro civiles adultos y dos menores que se encuentran en el Hospital de El Bordo, que también ingresaron por aturdimiento y no registran tampoco gravedad", señaló la secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo.



Mientras los pacientes siguen bajo observación médica, la ofensiva militar en el departamento del Cauca continúa y se fortalece para dar con alias 'Ferney Rios', cabecilla del frente Carlos Patiño, quien es señalado como el principal responsable del atentado de esta mañana, por quien las autoridades ofrecieron una recompensa de 1.000 millones de pesos.