Un operativo adelantado en el oriente de Cali permitió descubrir una fábrica clandestina dedicada a la preparación de cócteles con licor ilegal. La intervención fue realizada por el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación del Valle, en coordinación con la Policía y otras entidades, y dejó como resultado la captura de tres personas.

Durante dos allanamientos, las autoridades encontraron insumos utilizados para elaborar estas bebidas, así como una importante cantidad de productos listos para su distribución. Entre lo incautado se encuentran 1.400 sachets de diferentes sabores y 80 botellas de licor y alcohol desnaturalizado, elementos cuyo valor comercial se estima en cerca de 20 millones de pesos.

Tres personas fueron capturadas durante un operativo realizado en el oriente de Cali, donde las autoridades descubrieron una fábrica ilegal dedicada a la preparación de cócteles que, al parecer, eran distribuidos en establecimientos comerciales de la ciudad. #VocesySonidos pic.twitter.com/I88zoHr3R2 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 28, 2026

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“En este laboratorio se realizaban mezclas de cócteles, presuntamente ilegales, que se distribuían en diferentes establecimientos comerciales en Cali, que también tienen incidencia en el consumo de menores de edad”, informó Martha Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca.

Según las primeras investigaciones, los cócteles eran distribuidos en distintos establecimientos comerciales de la ciudad, situación que genera preocupación por el posible acceso de menores de edad a este tipo de bebidas y los riesgos que representa el consumo de productos sin garantías sanitarias.



Desde el Gobierno departamental reiteraron que estos controles continuarán en diferentes sectores del Valle del Cauca, con el propósito de combatir el contrabando, proteger los recursos públicos y, especialmente, evitar que productos que puedan poner en peligro la salud lleguen a manos de los consumidores.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos confiables y verificar su procedencia antes de consumirlas.