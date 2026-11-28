Un nuevo caso de violencia contra las mujeres se registró en Cali, donde fue asesinada Naslly Dayana Campo, de 28 años. El crimen ocurrió en el barrio La Base y es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según información preliminar, la víctima se encontraba en un automóvil de servicio público cuando fue abordada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Al parecer, los sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo, provocándole heridas que le causaron la muerte.

La Alcaldía de Cali rechazó el asesinato de una mujer en el barrio La Base y expresó su solidaridad con sus familiares y seres queridos. Además, reiteró la importancia de fortalecer las acciones para prevenir las violencias contra las mujeres e hizo un llamado a las autoridades… pic.twitter.com/rCY91apuED — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 28, 2026

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Tras conocerse el caso, la Alcaldía de Cali rechazó lo ocurrido y envió un mensaje de condolencia a los familiares y allegados de la mujer. Desde la Administración Distrital también insistieron en la necesidad de continuar trabajando en la prevención de las violencias basadas en género.

“Este hecho nos indigna, nos duele y nos recuerda que la violencia contra las mujeres sigue arrebatando vidas. No podemos ser indiferentes ni acostumbrarnos a esta realidad”, manifestó Natalia Oviedo, subsecretaria de Equidad de Género.



Por ahora, los investigadores trabajan para identificar a los responsables y establecer las circunstancias y los motivos que rodearon el homicidio.

La cifra de mujeres asesinadas en la capital vallecaucana mantiene encendidas las alertas. De acuerdo con datos de la Personería Distrital, entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 76 homicidios de mujeres en Cali.