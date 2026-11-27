Un paquete de 1,8 billones de pesos para la reconstrucción de viviendas y una oferta inicial de más de 4.900 casas ya construidas hacen parte del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mi Vivienda para la Reconstrucción. El ministro Jaime Andrés Beltrán anunció que la próxima semana se abrirá una convocatoria para que las familias damnificadas por el terremoto puedan postularse y acceder a estas soluciones habitacionales.

La estrategia contempla la adquisición de vivienda nueva, vivienda rural y programas de mejoramiento, mediante la articulación de recursos del Gobierno Nacional y las entidades territoriales.

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"En los próximos días estar abriendo la convocatoria a través de las plataformas del ministerio para que las empresas que tienen edificaciones ya construidas las pongan a disposición y la concurrencia entre el Fondo Milagro, el Ministerio de Vivienda, gobernaciones y alcaldías podamos acceder a estas 4.900 viviendas ya disponibles y de la misma manera podamos acceder a otras estrategias y herramientas que se requieren para que la vivienda pueda llegar a ser la oportunidad de que las personas que fueron damnificadas puedan acceder a ellas", dijo el ministro

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que el departamento buscará duplicar de 2.200 a 4.000 las viviendas nuevas destinadas a las familias afectadas por la emergencia, mediante la concurrencia de recursos con el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mi Vivienda para la Reconstrucción. La mandataria explicó que este mecanismo permitirá ampliar la capacidad de respuesta y acelerar la entrega de soluciones habitacionales a las personas que perdieron sus viviendas.



"Ya no van a ser dos mil doscientas, van a ser cuatro mil, porque como ellos ponen la mitad y nosotros la mitad, así de esa manera podemos multiplicar el número de viviendas a entregar a la gente, porque en el Valle del Cauca hay más o menos trece mil seiscientas personas que necesitan vivienda nueva, porque se colapsaron u otras hay que demorarlas, entonces esa es una muy buena noticia. En el tema de mejoramiento de vivienda ya nosotros venimos ejecutando nueve mil doscientos mejoramientos, y entonces para nosotros es más fácil podernos articular con el ministerio y con el fondo Milagro para que podamos seguir haciendo los mejoramientos de vivienda", explicó la mandataria.

De acuerdo con el balance presentado por la Gobernación, en el Valle del Cauca cerca de 13.600 personas necesitan vivienda nueva debido a que sus inmuebles colapsaron o deben ser demolidos