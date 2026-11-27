Un grave apagón provocado por atentados terroristas contra la infraestructura energética mantiene en emergencia al departamento de Nariño. En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lanzó un dramático llamado al Gobierno Nacional y a la empresa ISA para que aceleren las labores de reparación y restablezcan de manera urgente el fluido eléctrico en la región. La crisis afecta a 59 de los 64 municipios del departamento y amenaza con paralizar los servicios asistenciales, educativos y comerciales.

Impacto crítico en el sistema hospitalario y elevados costos de emergencia

La interrupción del servicio eléctrico ha llevado a los centros asistenciales al límite de su capacidad operativa. Según detalló el mandatario regional, los hospitales han debido recurrir al uso continuo de plantas generadoras a diésel, lo que representa una carga financiera insostenible para una red pública golpeada por problemas económicos.

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“La situación es muy grave. Hacemos un llamado al gobierno nacional a ISA en la necesidad de restablecer rápidamente la energía, porque los costos sociales de esto son muy elevados”, advirtió el gobernador Escobar. Como ejemplo del drama en los territorios, citó el caso del municipio de Tumaco, donde la energía de la red solo llega dos horas durante un periodo de 12 horas. Para mantener la atención médica, el hospital público debe gastar 20 millones de pesos en ACPM cada dos días.

Escobar enfatizó que someter las plantas a este régimen ininterrumpido genera un estrés operacional que pone en riesgo la vida de los ciudadanos: “Tener funcionando estas plantas de energía y sobre todo someterlas todo el día al estrés porque la energía no es constante... nos pone en riesgo no solo la salud, sino la vida de la gente en todo el departamento de Nariño”.



Racionamiento de energía Foto: ChatGPT

Afectación masiva en 59 municipios y la vida cotidiana paralizada

El desabastecimiento de energía abarca a la inmensa mayoría de la población nariñense, exceptuando únicamente cinco municipios de la costa pacífica norte que reciben fluido desde el Cauca. En subregiones como el Pacífico (Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán), el suministro apenas alcanza un 20% de su capacidad.

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La capital, Pasto, sufre también severas restricciones que perjudican al comercio, las escuelas y la vida cotidiana. El propio gobernador Escobar atendió la llamada telefónica con tan solo un 5% de batería en su dispositivo celular. “Los empresarios, los colegios se están viendo muy pero muy afectado el comercio y sin duda hay gente que ya tiene problemas hasta cargar el celular. Se lo digo”, aseveró el mandatario.

Ataques estratégicos contra la red eléctrica y vulnerabilidad del sur

El gobernador explicó que el sistema de transmisión hacia Nariño cuenta con una línea principal de 230 kilovoltios (kV) que ingresa desde el Cauca (San Bernardino - Jamondino), y una línea de redundancia o "Plan B" que conecta desde el Huila y Putumayo. Sin embargo, los grupos armados al margen de la ley habrían actuado con información clave para inutilizar ambos respaldos.

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Hace 15 días, un atentado destruyó tres torres en Pital (Huila), interrumpiendo el circuito que viene del Putumayo. Posteriormente, hace tres días, otro ataque derribó la torre de transmisión en Taminango (Nariño). En consecuencia, el departamento quedó desconectado del circuito regular de alta potencia y actualmente solo depende de una precaria conexión de 115 kV proveniente de Popayán.

“Hace 15 días estos grupos armados parece que tienen la información estratégica de nuestro sistema energético... Si esa conexión a 115 la derriba, prácticamente quedamos en oscuras en el departamento de Nariño. Eso sería terrible”, alertó Escobar. El gobernador subrayó que este ataque a la infraestructura energética se suma al histórico aislamiento terrestre que ha sufrido el sur del país en la Vía Panamericana.

Escuche aquí la entrevista: