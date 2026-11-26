Durante el encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, realizado en Cali, el presidente de la República, Abelardo, afirmó que quienes tienen la responsabilidad de vigilar y sancionar a jueces y abogados también deben estar sujetos a vigilancia y actuar con independencia y transparencia.

El mandatario señaló que los jueces deben contar con autonomía para tomar decisiones sin presiones, pero también responder por sus actuaciones cuando incumplan sus deberes.

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“Los expedientes electrónicos y los sistemas de información pueden contribuir a reducir las demoras y permitir que los ciudadanos conozcan el estado de sus procesos. Por su parte, la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para los abogados. Sin embargo, ningún profesional puede presentar citas inexistentes o información que no haya verificado y luego excusarse en el uso de esta herramienta. Quien firma un documento tiene la obligación de comprobar lo que allí plantea. La inteligencia artificial jamás podrá reemplazar el criterio, el conocimiento ni la conciencia moral, y mucho menos la de un juez”, afirmó el presidente Abelardo.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos para que las personas afectadas por malas prácticas de abogados puedan obtener reparación, evitar que los procesos disciplinarios se prolonguen hasta prescribir y garantizar que el uso de la inteligencia artificial no se convierta en una excusa para presentar información falsa o sin verificar.



El encuentro fue organizado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y contó con la participación del jefe de Estado, magistrados de la corporación, representantes de las altas cortes, académicos y autoridades civiles de Cali y el Valle del Cauca.