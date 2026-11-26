La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, entregó detalles sobre el hecho ocurrido en la tarde del miércoles, que ocasionó daños en el techo de una capilla. Las autoridades investigan si el artefacto iba dirigido contra la estación de Policía, ubicada junto al templo.

Un artefacto que, al parecer, sería un dron explosivo cayó sobre el techo de la iglesia del corregimiento El Carmen, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. El hecho se registró hacia las 5:40 de la tarde y generó preocupación entre los habitantes de esta zona rural, debido a que la estación de Policía se encuentra ubicada a pocos metros del templo religioso.

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En entrevista con Mañanas Blu, la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, explicó que los primeros reportes apuntan a la presencia de un objeto volador no tripulado que habría sobrevolado el sector antes de caer sobre la estructura de la iglesia. Según las hipótesis iniciales, el ataque estaría dirigido contra las instalaciones policiales.

"Se escuchó como una explosión dentro del corregimiento de El Carmen. [...] La hipótesis es que estaba sobrevolando un objeto no tripulado estilo dron y, al parecer, lo que se estima y se presume es que ese artefacto iba dirigido a la estación de Policía del corregimiento", manifestó la mandataria.



Un ataque con drones contra la subestación de Policía del corregimiento El Carmen, en zona rural de Dagua, Valle, dejó daños en la infraestructura de la iglesia del sector. #VocesySonidos pic.twitter.com/KxYBIK7tKx — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 25, 2026

Villarejo aclaró que el hecho no ocurrió propiamente en Borrero Ayerbe, conocido como el kilómetro 30, sino en el corregimiento El Carmen, ubicado a pocos minutos de ese sector. De acuerdo con su explicación, después de pasar por el kilómetro 30 se necesitan aproximadamente cinco minutos para llegar a esta población.

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La alcaldesa también precisó que el artefacto no impactó directamente contra la estación policial, sino que terminó en el techo de la capilla. Ambas edificaciones están ubicadas una junto a la otra, circunstancia que explicaría por qué la estructura religiosa resultó afectada.

Investigan posibles responsables del ataque en Dagua

Durante la entrevista, la mandataria se refirió a la posibilidad de que este hecho esté relacionado con las operaciones militares anunciadas recientemente por el Gobierno nacional en la zona rural del municipio. Sin embargo, insistió en que todavía no existe una conclusión oficial sobre los responsables.

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"Podría inferirse o se podría pensar que es parte de la reacción posterior a los bombardeos que anunció y que posteriormente dio las declaraciones el señor presidente. Pero, como te indico, todo hace parte de la investigación", señaló Villarejo.

La alcaldesa explicó que, desde que se conoció la situación, las autoridades municipales y departamentales comenzaron a coordinar acciones con la Policía y la Gobernación del Valle del Cauca para esclarecer lo ocurrido.

Entre las medidas contempladas está el despliegue de labores de inteligencia e investigación que permitan establecer las características del artefacto, las circunstancias del ataque y quiénes estarían detrás de este hecho.

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Sobre la presencia de grupos armados ilegales en el territorio, Villarejo indicó que históricamente ha existido presencia de las Farc y que actualmente se tiene conocimiento de la posible actividad de las disidencias de las Farc, particularmente de la estructura Jaime Martínez.

Asimismo, advirtió sobre una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que se advierte de una posible llegada del ELN a esta zona del departamento.

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Alcaldía espera consejo de seguridad anunciado por la Gobernación

Frente a las medidas que se adoptarán después de este episodio, la alcaldesa confirmó que ya sostuvo conversaciones con diferentes autoridades, entre ellas el secretario de Seguridad del Valle del Cauca y el coronel del Batallón de Alta Montaña.

Según explicó, durante la jornada se realizaron reuniones virtuales para conocer los detalles de lo sucedido y coordinar las primeras acciones institucionales. También indicó que están a la espera de las directrices de la gobernadora del Valle del Cauca, quien anunció la realización de un consejo de seguridad.

"Estamos a la espera. Ayer lo que se tuvo fueron reuniones virtuales, Alcaldía, capitán mayor de la Policía. Tuve la oportunidad de conversar con el secretario de Seguridad del departamento y con el coronel del Batallón de Alta Montaña", explicó.