Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Cauca tras el atentado terrorista perpetrado en el municipio de Padilla, donde dos uniformados de la Policía Nacional perdieron la vida. Las víctimas fueron identificadas como los patrulleros Kevin David Torres y Byron de Jesús Riascos Murillo, quienes se desplazaban saliendo del casco urbano de la localidad cuando fueron atacados por un grupo armado.

Los hechos ocurrieron en la vía central que conecta a Padilla con Puerto Tejada, aproximadamente a un minuto del casco urbano del municipio. En diálogo con Mañanas Blu, la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero, se encargó de rectificar varias informaciones imprecisas que circularon tras el atentado.

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Frente a las primeras versiones que sugerían un ataque directo a un evento con presencia masiva de niños o a una caravana oficial, la mandataria fue enfática al aclarar que la patrulla no custodiaba una comitiva municipal. Romero precisó que los uniformados iban como avanzada para realizar un acompañamiento a la entrega de una donación enviada a una institución educativa del corregimiento El Chamizo.

La alcaldesa Aidé Romero indicó que al momento de la tragedia no se encontraba en el municipio, sino en la ciudad de Popayán atendiendo un compromiso oficial cuando fue notificada por su secretario de Gobierno. Según la mandataria, el secretario de Gobierno tenía previsto desplazarse más tarde para acompañar la entrega de los juegos escolares, pero los uniformados salieron de manera anticipada como patrulla de avanzada.



Respecto a la autoría del atentado, aunque en la zona operan diversas facciones ilegales, las autoridades locales se mantuvieron cautas a la espera de los resultados de las investigaciones oficiales. Romero señaló: "Se dicen que fueron unos grupos armados... hasta ahora no se sabe bien qué grupo... por allá andan que los grupos 57, que andan los de la Farc, disidencias y todo eso. Entonces uno pues no sabe a quién creerle hasta que no se hagan las respectivas investigaciones".

Ante la delicada situación de seguridad y la gravedad de la alteración del orden público, la administración municipal de Padilla decretó estrictas medidas administrativas para afrontar la coyuntura. La población amanece enfrentando un periodo de zozobra institucional acompañado de restricciones.

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De acuerdo con lo confirmado al cierre de la transmisión informativa, la Alcaldía de Padilla estableció tres días de duelo municipal, la implementación de ley seca y el cierre de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en toda la jurisdicción. La comunidad local permanece a la espera de avances por parte de la Fuerza Pública e investigadores para dar con el paradero de los responsables del crimen de los dos policías.

Escuche aquí la entrevista: